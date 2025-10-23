鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.91元，預估目標價為44.53元

search icon



Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.91元，預估目標價為44.53元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元下修至2.91元，其中最高估值3.43元，最低估值2.7元，預估目標價為44.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.43(3.43)4.15.055.75
最低值2.7(2.7)1.42.353.6
平均值3(3)2.733.464.38
中位數2.91(2.98)2.753.594.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值392.16億413.27億407.40億376.27億
最低值310.85億293.19億305.13億352.64億
平均值348.07億337.20億355.40億364.45億
中位數349.20億329.46億351.00億364.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

