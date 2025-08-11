鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為45.08元

search icon



Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為45.08元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.96元上修至3.01元，其中最高估值3.57元，最低估值2.23元，預估目標價為45.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.57(3.57)4.625.595.75
最低值2.23(2.23)1.222.473.6
平均值3.01(2.99)2.883.934.62
中位數3.01(2.96)3.013.94.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值375.47億391.41億419.26億377.29億
最低值309.90億295.36億305.47億352.64億
平均值347.84億338.98億359.45億364.97億
中位數345.78億343.08億358.08億364.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

森科能源公司39.22+0.49%

