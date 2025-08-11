鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為45.08元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.96元上修至3.01元，其中最高估值3.57元，最低估值2.23元，預估目標價為45.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.57(3.57)
|4.62
|5.59
|5.75
|最低值
|2.23(2.23)
|1.22
|2.47
|3.6
|平均值
|3.01(2.99)
|2.88
|3.93
|4.62
|中位數
|3.01(2.96)
|3.01
|3.9
|4.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|375.47億
|391.41億
|419.26億
|377.29億
|最低值
|309.90億
|295.36億
|305.47億
|352.64億
|平均值
|347.84億
|338.98億
|359.45億
|364.97億
|中位數
|345.78億
|343.08億
|358.08億
|364.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
