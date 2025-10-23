鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估上修至2.22元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.22元，其中最高估值2.34元，最低估值2.07元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.7
|3.08
|3.28
|最低值
|2.07(2.07)
|1.8
|2.22
|2.31
|平均值
|2.2(2.19)
|2.14
|2.54
|2.83
|中位數
|2.22(2.18)
|2.09
|2.56
|2.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|219.84億
|220.33億
|228.13億
|248.31億
|最低值
|212.39億
|205.89億
|212.44億
|212.07億
|平均值
|217.03億
|213.69億
|221.85億
|231.05億
|中位數
|217.82億
|214.72億
|222.52億
|231.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.34
|1.63
|1.73
|2.92
|2.83
|營業收入
|144.45億
|152.95億
|202.97億
|230.18億
|229.44億
詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓HAL-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
- 全球能源業裁員潮持續！哈里伯頓、康菲、雪佛龍齊砍人力 AI取代成趨勢
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓HAL-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓HAL-US的目標價調降至26元，幅度約7.14%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇