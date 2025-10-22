鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為44.64元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.98元，其中最高估值3.43元，最低估值2.7元，預估目標價為44.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.43(3.43)
|4.29
|5.84
|5.75
|最低值
|2.7(2.7)
|1.4
|2.35
|3.6
|平均值
|3(3.04)
|2.74
|3.54
|4.38
|中位數
|2.98(3.04)
|2.75
|3.59
|4.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|392.16億
|413.27億
|410.39億
|376.27億
|最低值
|310.85億
|293.19億
|305.13億
|352.64億
|平均值
|348.47億
|337.45億
|355.78億
|364.45億
|中位數
|349.20億
|329.46億
|351.00億
|364.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
