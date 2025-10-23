「陶朱隱園」現首筆成交每坪近400萬元 房仲：恐造成延後豪宅貸款鬆綁

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 17:13

中工 (2515-TW) 持有的「陶朱隱園」在完工 7 年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今 (23) 日公告以總價 12 億元，售出高樓層的 17 樓戶 4 個車位，換算單價近 400 萬元，超過前台灣央行總裁彭淮南設下的 300 萬元防線，房仲業者認為，並不影響供需，其成交只是爲頂端指標豪宅交易的話題。

信義區豪宅「陶朱隱園」現首筆非關係人交易，每坪近400萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

但房仲業者也指出，政府打炒房的敏感時刻，房價天花板一口氣從 300 萬推升到將近 400 萬元，不免引發政府關注，使打炒房措施不敢貿然鬆綁，因此豪宅貸款的信用管制放鬆的時間點，恐怕會比預期來得延遲。

台北市信義區的「陶朱隱園」豪宅建案，規劃爲地上 21 層，每戶 300 坪、共 40 戶，最初市場傳出單戶要價 18 億元、每坪 600 萬元。但到了今年，中工喊出「正式開賣」，並表示將以符合市場行情的價格進入市場銷售。

中工今日公告以總價 12 億元，售出「陶朱隱園」的 17 樓戶及 4 個車位，中工預估此一交易案的處分利益爲 1.18 億元。

對中工「陶朱隱園」的 17 樓戶及 4 個車位的成交，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股大漲後，專業投資戶或科技業大股東身價跟著翻漲，對於豪宅只存在有沒有需要以及要不要現在買的考量。

曾敬德表示，台北市豪宅市場價格變化不大，中工「陶朱隱園」的 17 樓戶及 4 個車位的成交，也不會影響市場供需變化，基本上就是頂端指標豪宅交易的話題。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，陶朱隱園螺旋向上與高度綠化的獨特外觀，讓該案成為信義計畫區最吸睛的地標之一，也被各界預期有創價空間；然而因過去未公開銷售時，外傳單坪要價超過 600 萬元，高出民眾對台灣房價的理解，考驗市場接受度，加上該案從規劃、完工到銷售，一路走來話題不斷，對潛在買家而言，出手恐被放大檢視，因此長期沒有成交消息傳出。

陳定中指出，不過中工「陶朱隱園」案 2026 年正式公開銷售，價碼以較貼近市場認知的 300 萬元為基準，使銷路嶄露曙光；如今順利出售高樓層戶別，並刷新台灣房價紀錄，顯示該案今年以相對務實的態度銷售，比起早期的打高空更能說服客戶。

由於中工公告並未透露買家身分，因此是哪位富豪成為屋主尚不得而知，也凸顯出富豪憂心樹大招風成為輿論焦點，所以透過保密協議保護自身。事實上，層峰買家極度重視隱私，對置產行為曝光多半有所芥蒂，尤其「陶朱隱園」長期都是鎂光燈的焦點，若沒有做好萬全的保密準備，也不容易說服買家出手。