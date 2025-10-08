中信金前9月大賺607億元改寫同期新高 EPS 3.06元
鉅亨網記者陳于晴 台北
中信金控 (2891-TW) 於今 (8) 日公告 2025 年 9 月份自結獲利，單月稅後純益 111.79 億元，累計前 9 月合併稅後純益 607.59 億元，改寫歷年同期新高，年增 4%，每股稅後純益 (EPS) 為 3.06 元。
中信金表示，子公司中國信託銀行 9 月存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能表現強勁，單月稅後純益 48.82 億元，累計前 9 月稅後純益 420.57 億元，較去年同期成長 16%，再創同期新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。
子公司台灣人壽 9 月份因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後純益 64 億元，累計前 9 月稅後純益 177.4 億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值 7.1%，導致匯兌損失增加。保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加 37%。
綜觀中信金今年前 9 月獲利表現，儘管上半年因美元貶值導致保險子公司承受較大匯損壓力，但第三季掌握股市上揚契機，適時實現資本利得，再加上股利入帳以及銀行累計獲利持續創新高，中信金控前 9 月獲利已超越去年同期水準，刷新歷年紀錄。
