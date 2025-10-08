中信金前9月大賺607億元改寫同期新高 EPS 3.06元

‌



子公司台灣人壽 9 月份因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後純益 64 億元，累計前 9 月稅後純益 177.4 億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值 7.1%，導致匯兌損失增加。保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加 37%。