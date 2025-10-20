保單大遷徙！台灣人壽新核心系統整合三大平台 2026年智慧上線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 19:32

中信金控 (2891-TW) 明年邁入 60 周年，身為金控雙引擎之一的子公司台灣人壽也啟動換「心」革命，新核心系統 2026 年將全面上線，升級後大幅提升保險申購旅程透明度，客戶體驗更安心。這項新舊核心系統「三合一」整併工程，堪稱保險業的超級任務，不僅展現台灣第一家保險公司數位轉型的強大執行力，更象徵最老字號保險公司，將以最年輕、最聰明的智能心臟服務客戶。

台灣人壽新核心系統整合三大平台 2026年智慧上線

台灣人壽表示，「這是一項數位轉骨、由內而外革新打通任督二脈！」新核心系統 All in one 整合三大平台，「受理進度查詢」由原本 4 種狀態擴充為 11 種，客戶可清楚掌握保險各階段的申請進度，審核流程亦大幅提升，從前中後台卓越客戶投保體驗。

同時串聯「外溢保單」、「健康樂活管家」、「Team Walk 健康生態圈」等多元服務，攜手電信、保健、運動、生活旅遊等優質合作業者，滿足各年齡層保戶生活所需，預估每年可擴大服務五萬名新客群，未來亦能靈活因應新事業拓展與併購整合。此外，系統升級後全電子化作業，每月省下 33 萬張紙，以實際行動落實永續金融。

現今的台灣人壽是由大都會人壽、宏利人壽及舊台灣人壽合併組成，各家公司的核心系統一直並存運行，台灣人壽展現厚實的系統整合經驗，2018 年啟動新核心轉換工程，2023 年 6 月現售及新商品首度於新核心系統上線服務，同時進行舊核心系統資料轉換，共有超過 300 萬名客戶資料、800 萬張保單以及逾半世紀的歷史資料將移轉至新核心系統，堪稱是保單大遷徙。