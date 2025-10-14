玉山金黃男州看銀行證券展望樂觀、保險挑戰較大 認同設立保費調價機制

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 16:24

今年關稅戰引發金融市場動盪，近期美中貿易戰再度升溫，玉山金控 (2884-TW) 是唯一一家前 9 月賺贏去年一整年的金控公司，對於第四季與 2026 年展望，董事長黃男州樂觀看待玉山全年持續締造佳績，預期銀行及證券表現不錯，惟壽險業在接軌會計新制下挑戰較大，但主管機關已推出協助措施，有助保險業財報走向穩定化與健康化；他也認同保險業保單費率應有合理調整的機制，且必須透明化，如同銀行業浮動利率概念，「假設授信利率綁死會很可怕」。

玉山金控董事長黃男州。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

黃男州：AI 護體、傳產受傷 台灣明年經濟分化恐加劇

談及台灣經濟成長表現，黃男州表示，今年出口動能強勁，1-9 月出口成長近 3 成，預料 10 月數據一出即有望改寫歷年新高，不過，他也提醒，真正的挑戰在明年，待美中關稅政策落實後，台灣傳統產業恐將首當其衝。

黃男州指出，AI 與電子產業受惠於全球需求強勁，即便面臨關稅變數，仍具競爭優勢，例如台積電等台廠轉嫁能力佳，影響相對有限；但如果是一般製造業與傳產業出口美國的比重較高，恐面臨較大的關稅壓力。他認為，「這些產業其實都有技術、有韌性，但衝擊來得太快、太大，政府應協助他們有時間去升級、轉型，或是開拓歐洲、東南亞等新市場，減緩出口結構調整的陣痛。」

他進一步指出，台灣約有 1100 萬名就業人口，其中製造業占比達 3 5%，約 400 多萬人；但半導體與高科技產業僅約 30 多萬人，雖產值高、受衝擊小，卻難以吸納龐大勞動力。反觀傳統產業雇用人數多、薪資結構相對偏低，若受關稅波及，恐加劇貧富差距與就業壓力。

黃男州認為，政府在推動產業轉型與貿易布局上，應投入更多資源支持傳統製造業強化附加價值與市場多元化，協助產業在外部環境變化中維持韌性，穩定台灣就業結構。「這不只是經濟問題，更是台灣長期發展與社會公平必須面對的課題。」

黃男州看保險業挑戰大 樂見接軌後財報穩定化、健康化

媒體追問如何看待金控業展望，黃男州指出，今年以來，金控旗下的銀行業大致表現不錯，看好銀行與證券全年展望，但保險業受影響較大，2026 即將接軌 IFRS 17 與 TW-ICS 新制，主管機關已經推出四階段的在地化、過渡化措施，預期未來保險公司財報會朝穩定化、健康化的趨勢走。

他直言，主管機關近年有很多的作為，尤其針對避險費用的問題，推出外匯準備金新制等，若用 10 年的眼光來看，新台幣兌美元匯率差異不大，但整體保險業避險成本耗費高達 2 兆元，每年都是 3000 多億投下去，只因短期波動評價影響獲利甚鉅，不過，很多美元資產部位都是長期持有，並不會馬上處分，因此，主管機關也非常積極處理這些問題，一方面是用準備金來因應，另一方面則從會計制度來改。

認同保單費率調價機制成形 比照銀行授信浮動利率透明化

除此之外，保險業保單費率固定也是一大問題，黃男州說，台灣費率屬於「綁死」，他以銀行業為例，如果授信利率固定不動會很可怕，假設利率固定在 3%，當利率降到極低的 1% 水準，銀行無法為客戶調降，客戶也不能節省成本；反之，如果利率升到極高的 7% 水準，銀行無法反映成本就要自行吸收，進而產生損失。

黃男州認為，保險業的保單應該也要有類似概念，該幫顧客降價就要降價、該反映成本就要反映，不過，前提是這個調整機制必須透明化，舉例來說，部分銀行訂定基準利率或各項貸款利率時會參考「十家銀行一年期定期儲蓄存款的平均利率」，而非由個別公司自行決定。他直言，「如果保險公司出現極端問題，導致保單停售，最終受害的還是消費者。」