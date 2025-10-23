鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-23 19:08

光復節 3 日連假於明 (24) 日起開始，依交通部觀光署公布訂房資料，連假首 2 日平均訂房率前 3 高的縣市，依序為連江縣、台北市及宜蘭縣，訂房率超過 6 成的縣市共有 6 個。高速公路局研判，此次連假車流將以旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。

光復節連假這3縣市訂房率最高，國道車流尖峰時段易有壅塞。(圖:高公局提供)

據觀光署公告，10 月 24-25 日訂房率以連江縣 (約 78%) 最高、台北市約 73%、宜蘭縣約 68%，連同訂房率超過 50%，共有新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等 10 縣市，總計有 13 個縣市訂房率超過 5 成。

高公局分析，連假首兩日為南向尖峰日，國道車流集中於上午時段，連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。高公局規劃，10 月 24 日至 26 日，每日 0 時至 5 時國道全線暫停收費，國 3「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再 8 折的收費措施，民眾可多加利用。

為因應連假期間龐大交通需求，高公局實施國道部分匝道封閉管制措施，短途民眾如欲自行開車，可多利用省道等地方道路；若需行駛國道，建議行前多參考每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段，亦可利用高速公路 1968 App 查詢即時天氣及路況，彈性調整行程。