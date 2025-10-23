鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-23 14:49

為提升我國船舶檢查效率與航行安全，交通部航港局今 (23) 日宣布，推動「船舶智慧檢查系統」建置，新系統於下 (11) 月 1 日起正式上線。航港局表示，新系統將導入先進的 AI 影像辨識與大數據分析技術，並開發手機「一鍵申辦」功能，提供民眾申辦服務，打造全新便利、標準與智慧化的船舶檢查新模式，未來也持續精進 AI 影像辨識與大數據檢查模型，縮短船舶檢查時間。

船舶智慧檢查系統11月上線，運用AI辨識降低人為誤判風險。(圖:航港局提供)

航港局局長葉協隆指出，國籍船舶每年平均檢查案件約 1 萬艘次，船舶檢查項目繁多且專業性高，建置智慧化檢查系統至關重要，本次新系統導入 AI 影像辨識應用，透過圖像自動比對技術，精準辨識船體外觀差異，能有效降低人為誤判風險，並顯著縮短人工檢查時間，並提高檢查的準確性和作業效率。

航港局進一步說明，新系統亦導入大數據分析技術，運用貝葉斯機率模型進行風險分析，能依據船舶種類、船齡、噸位及航行水域等特徵，預測船舶高風險缺失項目與潛在風險，協助檢查人員針對高風險船舶進行重點檢查參考。