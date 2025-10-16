鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-16 20:04

‌



光復節 3 日連假將於下周來臨，交通部高速公路局表示，國道將湧入返鄉或出遊車潮，高公局提醒用路人，若配備輔助駕駛系統 (ADAS) 之車輛，如為減輕開車疲勞開啟時，行駛途中仍應全程專注，也公布 6 種路況可能導致系統無法即時或正確辨識前方物件，包括與前車速差過大或前車為靜止狀態，恐有衍生交通事故潛在風險。

輔助駕駛ADAS非自駕，高公局提醒國道6路況恐失準撞車。(圖:高公局提供)

高公局表示，目前台灣市售車輛配備輔助駕駛系統，雖然有自動跟車 (ACC) 及車道置中 (LKC) 等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍有相當之侷限性。經高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛之手冊內容，下列 6 種路況可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而衍生交通事故之潛在風險：

‌



一、與前車速差過大或前車為靜止狀態 (如：故障車、施工車輛)；二、前車未行駛於車道正中間；三、上下坡度或彎道曲度變化較大路段 (影響雷達偵測角度)；四、旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；五、濃霧、雨天或強光等特殊天候環境 (影響雷達和鏡頭的效能)；六、特殊形式之車輛、摩托車，靜止行人 (無法正確辨識該類人、車)。

高公局呼籲，輔助駕駛系統為「輔助」駕駛覺察或應對緊急及異常狀況，並非「自動」駕駛，請用路人使用輔助駕駛系統時，應避免以危險方式 (如雙手離開方向盤) 駕車，並隨時做好制動反應，以免該系統對路況辨識失敗而肇致事故。