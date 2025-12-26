鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-26 20:28

為迎接全球深度旅遊趨勢，交通部觀光署今 (26 日) 針對「北回之巔旗艦計畫 - 微笑南灣 in 台灣計畫」召開諮詢會議，也集結內政部、文化部、農業部代表及多位產業界專家共同與會，現場專家提出，台灣應優先改善多語環境、接駁服務與遊程設計，讓軟體服務更有溫度。

觀光署啟動「北回之巔-微笑南灣」，集結跨部會「軟體先行」增進國際觀光競爭力。(圖:觀光署提供)

觀光署長陳玉秀表示，為了讓台灣觀光更具國際競爭力，已啟動「軟體先行」策略，將透過跨部會資源整合，重新梳理台灣獨有的山海故事，讓未來的旅遊不再只是走馬看花，而是能深入在地、一來再來的感動體驗。

觀光署指出，台灣擁有許多世界級的「隱藏版」資產，本次計畫將打造足以與世界對話的台灣旅遊新特色：

一、「北回之巔」(23.5 度的綠色奇蹟)：計畫將串聯嘉義阿里山、玉山至花東縱谷。民眾可以搭乘林鐵體驗從都市到高山的垂直景觀奇蹟，或在花東縱谷體驗全球罕見的「歐亞板塊交界」地質奇觀。這是一條能讓世界驚豔的「朝聖之路」。

二、「微笑南灣」(熱情的南方藍海)：聚焦南台灣的療癒力量，除了陽光與沙灘，更將重現雲嘉南 300 年的鹽業歷史，深化鹽文化觀光的內涵；並整合大鵬灣、恆春半島澎湖與綠島資源，推動遊艇、潛水與夜間觀光，未來的南部海岸，將是適合全家大小放慢腳步的「樂活天堂」。

觀光署表示，今日與會的多位產業界專家一致肯定觀光署要推動「質感升級」的方專家建議，現在的旅客要的是「體驗」而非單純的「建設」，應優先改善多語環境、接駁服務與遊程設計，讓軟體服務更有溫度。