鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-07 20:19

暑假為家庭、學生旅遊旺季，以往返鄉與出遊人次均會大幅增加，交通部高速公路局今 (7) 日表示，今 (2025) 年暑假 7、8 月期間，在旅遊熱潮與客單價格提升下帶動服務區買氣，暑假期間國道服務區總營收達到 10.51 億元，創歷年新高。

國道服務區暑期營收破10億元創同期新高，清水服務區再奪冠。(圖:高速公路局提供)

高公局表示，暑期旅遊旺季一向是帶動國道服務區的重要營運指標，今年 7 月雖受到颱風影響，出遊人次減少，但營業額仍有 4.93 億元，8 月則受惠於親子與學生旅次增加，營業額首度達 5.58 億元，不僅首度突破 5 億元大關，7、8 雙月平均單月營收 5.26 億元、年增 16.63%，也創同期新高。

高公局指出，以各服務區暑期月平均營業額，清水服務區拔得頭籌 8,529 萬元、其次為西螺 5,481 萬元、關西 5,440 萬元、泰安 4,947 萬元、東山 3,936 萬元；而客單價表現突出的前 3 名均為觀光旅遊導向，包含蘇澳 (200 元)、南投 (196 元)、東山 (195 元)，展現優異消費力。

高公局業務組科長蔡欣苑表示，整體而言，今年國道 7、8 月車流量與去年同期相當，分析整體創高營收之主因，為消費者購買慾及客單價同步提升所致，此現象顯示國道服務區近年提供多元且優質的服務內容獲得用路人高度認同，國道服務區促參委外營運公私協力的成果持續向上攀升，成為政府、民間機構及用路民眾三贏的典範。