〈台幣〉日元續弱促亞幣競貶 股匯齊挫收30.731元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯今 (22) 日同步走弱，大盤連日創高後，面臨回檔壓力跌逾百點，新台幣兌美元匯率開低走低，失守 30.7 元關卡，終場收在 30.731 元、貶值 4 分，為一周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 18.435 億美元。
新台幣兌美元今天以 30.7 元開盤後，隨著美元買盤湧現，匯價一路走低，一度下探 30.74 元，外資偏向賣股匯出，央行則進場拋匯阻貶，終場以 30.731 元作收，貶值 4 分，為連二貶。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.23%，日元高市交易影響續貶 0.45%，成為最弱亞幣，韓元貶值 0.23%，新加坡幣貶 0.18%，新台幣貶值 0.13%，人民幣亦貶 0.09%，亞幣幾乎全面走弱。
台股今天震盪走跌，一度下跌超過 200 點，台積電、鴻海等權值股賣壓偏重，但午盤過後跌幅逐漸收斂，加權指數終場下跌 103.5 點，跌幅 0.37%，收在 27648.91 點。
