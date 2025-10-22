〈台幣〉日元續弱促亞幣競貶 股匯齊挫收30.731元

台北股匯今 (22) 日同步走弱，大盤連日創高後，面臨回檔壓力跌逾百點，新台幣兌美元匯率開低走低，失守 30.7 元關卡，終場收在 30.731 元、貶值 4 分，為一周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 18.435 億美元。