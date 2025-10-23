鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-23 14:31

南韓央行周四 (23 日) 宣布維持其基準 7 天期回購利率在 2.5% 不變。此決定與市場普遍預期一致。這已是南韓央行從 7 月以來，連續第 3 次按兵不動，而自去年 10 月之後，這家央行已 4 次降息。

南韓央行維持利率不變 謹慎信號抑制市場降息預期

儘管南韓央行表示，仍傾向於進一步放鬆貨幣政策，但決策者正試圖抑制市場對短期內降息的期望。央行總裁李昌鏞在會後記者會上指出，現在判斷 11 月 27 日下次貨幣政策會議時是否具備降息條件，仍為時過早。

與此前相比，政策委員會的立場有所變化。李昌鏞表示，6 名委員中，對未來 3 個月內降息持開放態度的成員，已從上次會議的 5 人減少至 4 人。他稱，前瞻指引從「5 比 1」轉變為「4 比 2」，「反映了對金融穩定的更高關注」。他強調，雖然寬鬆傾向依舊，但「或有降息的規模和時機已有變化」。

經濟學家們認為，這種謹慎跡象顯示決策者對寬鬆節奏的把控更加審慎。巴克萊銀行經濟學家 Bumki Son 指出，鑑於明年可能出現出口帶動的增長復甦，南韓央行在當前周期中最終可能只會再降息一次。

房市過熱與信貸風險

央行展現謹慎態度的關鍵原因在於國內房地產市場的持續上漲。儘管政府實施了一系列旨在抑制需求的措施，截至 10 月 13 日，首都地區的公寓價格已連續 37 周攀升。李昌鏞表示，無論樓市是否存在泡沫，「從國民收入和社會穩定角度來看，大首爾地區的房價太高了」。

決策者擔憂，房市的持續升溫以及按揭貸款規模的增加，恐將加劇金融失穩風險。儘管上個月家庭信貸增長放緩至 2%(為 3 月以來最慢)，但抵押貸款增長仍達到 2.5%，這凸顯了政策制定者在刺激經濟增長與抑制房地產相關槓桿之間的挑戰。