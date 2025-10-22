南韓預計今年晶片出口逾1650億美元 連兩年創新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
南韓產業通商資源部第一副部長文慎鶴周三 (22 日) 表示，由於全球人工智慧 (AI) 市場不斷擴大，對先進半導體的需求日益增長，南韓晶片出口額預計將在 2025 年連續第二年創下歷史新高。
文慎鶴在第 18 屆半導體日活動上指出，今年南韓半導體出口額有望超越 1650 億美元。這項預期是建立在去年半導體出口額達 1419 億美元的基礎上。
根據政府數據，今年 1 月至 9 月期間，南韓出口的半導體價值已達 1197 億美元，較去年同期增長了 16.9%。
面對晶片產業的強勁表現，南韓政府承諾將持續努力，以協助南韓半導體產業在記憶體晶片市場中保持主導地位。同時，政府也計畫積極縮小與全球領先企業在其他領域，例如系統半導體和無晶圓廠 (fabless) 技術方面的差距。
南韓半導體產業協會會長 Song Jai-hyuk 對此強調，半導體是「國家戰略資產」，在 AI 和量子計算領域發揮著至關重要的作用。他呼籲政府對此產業提供「積極支持」，並致力於建立一個「創新的」產業生態系統。
儘管出口前景看好，但在周三上午的南韓股市交易中，兩大晶片巨頭的股價表現卻相對疲軟。晶片龍頭三星電子下跌了 0.51%，競爭對手 SK 海力士也下跌了 0.84%。然而，基準的南韓綜合股價指數 (KOSPI) 整體上漲了 0.3% 至 3,835.44 點，朝著連續第 6 個交易日創下新紀錄的方向邁進。
