南韓預計今年晶片出口逾1650億美元 連兩年創新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-22 16:20

南韓產業通商資源部第一副部長文慎鶴周三 (22 日) 表示，由於全球人工智慧 (AI) 市場不斷擴大，對先進半導體的需求日益增長，南韓晶片出口額預計將在 2025 年連續第二年創下歷史新高。

文慎鶴在第 18 屆半導體日活動上指出，今年南韓半導體出口額有望超越 1650 億美元。這項預期是建立在去年半導體出口額達 1419 億美元的基礎上。

根據政府數據，今年 1 月至 9 月期間，南韓出口的半導體價值已達 1197 億美元，較去年同期增長了 16.9%。

面對晶片產業的強勁表現，南韓政府承諾將持續努力，以協助南韓半導體產業在記憶體晶片市場中保持主導地位。同時，政府也計畫積極縮小與全球領先企業在其他領域，例如系統半導體和無晶圓廠 (fabless) 技術方面的差距。

南韓半導體產業協會會長 Song Jai-hyuk 對此強調，半導體是「國家戰略資產」，在 AI 和量子計算領域發揮著至關重要的作用。他呼籲政府對此產業提供「積極支持」，並致力於建立一個「創新的」產業生態系統。