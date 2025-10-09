健喬心血管相關營收雙位數成長 前三季營收45.99億元年增逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
健喬 (4114-TW)9 月營收 5.39 億元，年月雙增，累計前三季營收 45.99 億元，年增超過 1 成。健喬指出，主要受惠心血管領域，去年取得多張藥品許可證後，相關產品呈現雙位數成長，帶動營收表現。
健喬 9 月營收 5.39 億元，月增 7.02%，年增 21.72%；第三季營收 15.37 億元，季減 4.47% 年增 14.24%；累計今年前三季營收 45.99 億元，年增 13.7%。
除心血管領域，健喬透過引進產品及參與多方學術研討會與專家交流等方式，強化癌症、腫瘤治療領域，相關產品銷售也成長高雙位數百分比。
海外市場部分，健喬香港 9 月延續高成長動能，在糖尿病治療領域有亮眼表現。此外，9 月也完成設立韓國子公司，未來將積極發展韓國市場。
不過健喬 9 月宣布採公開收購方式，以每股現金 24 元，收購健亞 (4130-TW)15 至 30% 股權，周二 (7 日) 結果出爐，僅收購到 3.98% 的持股，未達最低 15% 的收購門檻，以失敗告終。健喬強調，雖收購未能完成，但不影響既有業務推展。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告