健喬心血管相關營收雙位數成長 前三季營收45.99億元年增逾1成

海外市場部分，健喬香港 9 月延續高成長動能，在糖尿病治療領域有亮眼表現。此外，9 月也完成設立韓國子公司，未來將積極發展韓國市場。

不過健喬 9 月宣布採公開收購方式，以每股現金 24 元，收購健亞 (4130-TW)15 至 30% 股權，周二 (7 日) 結果出爐，僅收購到 3.98% 的持股，未達最低 15% 的收購門檻，以失敗告終。健喬強調，雖收購未能完成，但不影響既有業務推展。