〈焦點股〉華擎雙金雞IPO助威 股價放量漲逾半根停板

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-23 10:21

板卡廠華擎 (3515-TW) 旗下伺服器廠永擎 (7711-YW)、東擎 (7710-TW) 近期分別準備上市及登錄興櫃，且業績展望樂觀，激勵華擎今 (23) 日股價走強，早盤放量最高來到 314 元，漲逾半根停板，成交量較前一日放大逾 6 倍。

〈焦點股〉華擎雙金雞 IPO 助威 股價放量漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

華擎總經理暨永擎董事長許隆倫日前表示，永擎受惠於 AI 伺服器業務放量，訂單能見度已直達 2026 年下半年，通用型伺服器亦將有雙位數成長動能，而東擎則看好工控應用市場回溫，明年上半年已掌握歐美 Cloud gaming 客戶大單，業績成長同步可期。

永擎預計在 11 月下旬掛牌上市，成為和碩集團上市櫃新成員。法人估計永擎今年營收將落在 200 億至 250 億元之間，AI 伺服器業務仍將以搭載氣冷解決方案的 HGX B200 及 B300 為出貨主力，訂單已看到明年第三季。

RTX PRO 6000 產品 10 月拿到後可開始提供客戶 POC，預計最快 2026 年上半將有動能展現，預估 2026 年將貢獻營收 5% 至 9%，毛利率可望上看雙位數百分比。

華擎另一小金雞東擎科技，將於 10 月 28 日登錄興櫃。東擎是由華擎工業電腦部門分割獨立而成，過去兩三年因市場調整復甦較緩慢，但今年需求已逐步回升。

東擎已取得來自歐美大型品牌客戶的 Cloud Gaming 系統大單，預計自明年第一季開始出貨，第二季進一步放量，將帶動明年營收顯著升溫，甚至有望達倍數增幅，此外，東擎預計 2026 年在石化能源行業也將有斬獲，可望接獲系統大單。