華擎小金雞永擎明日舉辦上市前業績發表會 AI伺服器成長展望成焦點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-19 10:10

板卡廠華擎 (315-TW) 旗下伺服器子公司永擎 (7711-TW) 轉上市在即，並將於明 (20) 日召開上市前業績發表會，預計最快將於今年第四季掛牌上市。永擎為華擎集團在 AI 伺服器領域的核心獲利引擎，自 2024 年興櫃以來，業績成長迅速，未來 AI 伺服器成長動能將成市場關注重點。

永擎去年底才登錄興櫃，近期已進入轉上市流程。受惠於 AI 伺服器開始量產出貨，永擎今年上半年營運表現強勁，營收已突破百億大關達 108.75 億元，超過去年全年的 88 億元。上半年每股純益（EPS）達 6.63 元，稅後淨利年增近 1.5 倍。

亮眼的業績表現，主要歸功於 AI 產品線的爆炸性成長，上半年營收中 AI 伺服器佔比已近八成。永擎已陸續發布多款基於輝達 Blackwell 平台的 AI 伺服器產品，包括 HGX B200、B300 與 GB300 NVL72 等機種。目前出貨主力產品已從 H200 轉向 B200，並預期 B300 系列將於明年上半年成為放量出貨主力。

展望明年，永擎董事長許隆倫認為是「中性偏上」，在訂單能見度方面，永擎表示，通用型伺服器訂單已能看到明年第一季，AI 伺服器則可看到今年底。公司同時積極切入以輝達 RTX Pro 6000 為核心的推論型應用，目前已陸續接獲小量 POC 訂單。