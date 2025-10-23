醫揚打入AI賦能內視鏡全球供應鏈 獲國際知名大廠量產委託

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-23 12:35

醫揚的醫療AI伺服器應用於內視鏡手術影像診斷，以垂直整合實力獲國際大廠認證，展現台灣醫療科技製造優勢。(圖：醫揚提供)

醫揚 (6569-TW) 憑藉 100% 專注醫療科技的核心策略與領先的醫療 AI 技術實力，近期成功打入全球 AI 賦能內視鏡供應鏈，獲得國際知名內視鏡大廠認證，取得醫療 AI 影像設備量產委託。

總經理莊富鈞表示，這項指標性合作案代表醫揚 Medical AI 技術與製造實力獲國際頂尖醫療品牌高度肯定，不僅為公司帶來穩定訂單成長動能，更確立醫揚在全球醫療 AI 供應鏈的關鍵地位。

垂直整合戰略 建立醫療 AI 供應鏈競爭壁壘

醫揚以垂直深耕醫療科技研發設計、ISO 13485 與 QMS 醫療級製造體系，及醫療 AI 運算平台技術領先三大核心戰略為基石，建立起難以複製的競爭壁壘。有別於傳統電子製造業的多元布局，醫揚自創立以來堅守醫療科技單一賽道，15 年來將所有研發資源全數投入醫療領域，從醫療電子設備設計逐步累積臨床應用 knowhow、醫療安規設計能力，更早在 10 年前開始布局醫療 AI 技術。

醫揚自建醫療級無塵室與高精度測試中心，確保每一件產品均符合 ISO 13485 與 QMS 國際標準的臨床安全與完整可追溯性要求。這種『只做醫療、做到極致』的專注精神，讓醫揚能為全球醫療品牌客戶提供從概念設計、硬體開發到量產製造的完整 ODM 服務。

打入國際內視鏡大廠供應鏈 四大維度通過嚴格驗證

莊富鈞表示，這項指標性合作案例，全面驗證了醫揚在醫療 AI 運算技術、ISO 13485 認證體系、臨床導向設計能力與全球化專案服務四大維度的整合實力。面對該國際大廠極為嚴格的供應商稽核流程，醫揚團隊從技術提案、樣品驗證到製程稽核層層通過考驗。

莊富鈞指出，醫揚展現領先的醫療 AI 運算平台設計能力，透明化生產流程與數位化品質管理系統獲得高度肯定，跨國團隊更提供 24 小時零時差專案開發支援。最終醫揚成功取得該大廠主力 AI 影像設備的量產委託，成為其全球供應鏈關鍵夥伴。

全球最小 AI 醫療伺服器 技術創新獲國際讚譽

「基於與國際內視鏡大廠的深度合作經驗，我們投入三年研發資源，成功打造全球最小型高效能醫療 AI 伺服器。」莊富鈞介紹，這款產品專為 AI 內視鏡影像診斷設計，符合美國 FDA 510(k) 法規要求，搭載輝達 (NVDA-US)NVIDIA RTX 高階 AI GPU，實現超低延遲小於 35 毫秒、超靜音運作及嚴苛溫控技術，並採用醫療級 EMI/ESD 安全防護設計。

莊富鈞提到，這款『台灣設計、台灣製造』的醫療 AI 伺服器在尺寸與效能上創下業界標竿，獲得國際醫療大廠技術認可，為 AI 影像診斷與智慧手術導航應用開創新里程碑。

從單一成功到生態布局 持續擴大國際影響力

國際內視鏡大廠的成功合作為醫揚開啟更廣闊的國際市場。目前醫揚已成為歐美日多家頂尖醫療大廠指定的長期合作夥伴，產品線涵蓋醫療 AI 運算平台、行動護理終端與智慧病房解決方案。早在 2016 年醫揚便與台灣科技大學共同成立 AI 聯合研究中心，持續深化 AI 演算法優化、臨床影像辨識與邊緣運算等核心技術。