板卡廠華擎 (3515-TW) 旗下子公司東擎科技 (7710-TW) 將於明 (22) 日下午舉辦興櫃前法人說明會。華擎總經理暨永擎董事長許隆倫今 (21) 日受訪表示，東擎在工業電腦（IPC）市場沉寂近兩年後，景氣已開始回溫，加上成功切入歐美大客戶的 Cloud Gaming 系統訂單，看好明年業績翻倍成長。

華擎小金雞東擎Q4啟動興櫃登板 切入雲端遊戲力拚明年業績翻倍成長。(鉅亨網記者吳承諦攝)

東擎科技的核心業務由主機板起家，近年積極轉向工業電腦系統領域，許隆倫進一步說明，雖然整體 IPC 市場受到總體經濟環境和地緣政治影響，沉寂約兩年才開始復甦，並且已接獲歐美品牌大客戶的 Cloud Gaming（雲端遊戲）平台系統大單，許隆倫指出，目前明年第一季、第二季的訂單已接定。

在雲端遊戲產業方面，許隆倫分析，傳統如 Google 等業者初期推動重負載遊戲的 Cloud Gaming 曾因頻寬問題失敗，因此現行市場主流推動的是相對輕量（light）的遊戲。東擎所服務的這個客戶雖然並非傳統遊戲業者，但本身擁有平台，希望藉此機會切入龐大的遊戲市場。

許隆倫指出，東擎提供的硬體平台剛好符合該客戶的營運需求，在擁有平台及遊戲軟體商合作的基礎下，固定的運營硬件供應將成為東擎穩定且持續的訂單來源，並看好相關產業未來的發展。