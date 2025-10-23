臻鼎沈慶芳：PCB被重新看見 並成為驅動產業升級的關鍵力量

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 19:13

‌



TPCA Show 2025 正熱烈展開，臻鼎 - KY(4958-TW) 董事長沈慶芳今 (23) 日於高峰論壇指出，所有電子產品的進化軌跡，都與 PCB 和半導體發展息息相關。隨著 AI 與先進封裝技術持續推進，PCB 不再只是默默支撐的角色，而是被重新看見、成為驅動產業升級的關鍵力量。

臻鼎沈慶芳：PCB被重新看見也成為驅動產業升級的關鍵力量。(圖：臻鼎提供)

在這場「半導體 X PCB 異質整合高峰論壇」中，沈慶芳表示，PCB 的角色從「訊號連接」走向「系統承載」，在現今主流的高效能運算趨勢下，邏輯運算晶片、高頻寬記憶體等元件常被緊密整合於同一平台上，PCB 不僅需支撐更大的尺寸與更複雜的層數結構，還必須兼顧訊號完整性、散熱效能與電力分配。像是近年需求攀升的 AI 伺服器、GPU 加速卡，帶動 PCB 的面積與厚度同步放大，結構設計與線路精度挑戰也隨之倍增。

‌



沈慶芳補充，台灣在半導體與封測領域分別以全球 69% 與 51% 的市占率居領先地位，IC 載板也達到 35%，且隨著 AI 與異質整合加速推進，預期市占率還會持續攀升，PCB 的戰略地位勢必更加關鍵，成為驅動整體產業升級的核心動能。

為了實現更高速、更穩定的訊號傳輸，新材料與新製程的開發至關重要，從低損耗、高耐熱的基材，到極低介電常數（Dk）、極低損耗因子（Df）的超高速材料，以及單板動輒超過 10 萬孔、層間對位精度需控制在 10 微米以內的鑽孔工藝等，臻鼎都積極與材料商、設備商在開發初期就展開協同合作，以策略夥伴關係一同加速材料成熟與製程優化，這種前端協同的研發模式，不僅強化供應鏈韌性，也逐步形成臻鼎獨有的技術生態體系。

同時，臻鼎也持續優化產能佈局，在大陸廠區擴增 AI 高階 HDI、HLC 產能，以及高階軟板去瓶頸；泰國廠繼伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證後，二廠也在加速建設中；高雄 AI 園區建置高階 ABF 載板與 HLC+HDI 產能，預計於 2025 年年底進入試產。這些產能規劃，將使臻鼎具備更高的供應彈性與在地化能力，即時因應 AI 與高速運算市場的需求變化，並強化在全球半導體與先進封裝供應鏈中的關鍵角色。

臻鼎總經理簡禎富也提到，PCB 製程的複雜度正逐漸向半導體產業看齊，製造過程必須儘可能降低人為接觸，才能確保穩定良率與一致品質。以高階 AI 伺服器主板為例，單一板子可能包含超過 130 道製程、10 萬個以上鑽孔，任何微小偏差都可能影響系統效能。面對如此高強度的製程挑戰，數位轉型已成為臻鼎強化競爭力的關鍵，透過 AI 與數據技術導入，推動製程優化、自動化生產與智慧決策，全面提升生產良效率，這不僅是製造技術的級，更是臻鼎邁向智慧化管理與永續經營的重要一步。