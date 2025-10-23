〈陸股盤後〉中美將在馬來西亞舉行經貿磋商 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-23 16:30

‌



中國股市三大指數周四（23 日）收盤走高，據美國《Fox Business》報導，美國財政部長貝森特周三接表示，他與美國貿易代表格里爾將前往馬來西亞，與中方官員會面，尋求緩和中方稀土出口管制升級態勢。

中美將在馬來西亞舉行經貿磋商，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.22% 報 3,922.41 點，深證成指漲 0.22% 報 13,025.45 點，創業板指漲 0.09% 報 3,062.16 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6609 兆元。

‌



盤面上看，煤炭類股大幅拉升，券商、有色、電力、保險、銀行族群上揚；石油、醫藥、半導體、房地產類股走低。

貝森特說：「我今晚（周三）就要出發了，格里爾已經啟程前往吉隆坡。本周六和周日，我們將在馬來西亞與中方官員會面。」

貝森特稱中方提出的許可制度「既不可行，也不可接受」。他說，如果美中無法通過談判促使中方暫停相關計畫或獲得其他緩解措施，美國和西方盟友正考慮應對方案，但他沒有透露具體細節。

貝森特希望雙方能在本周末解決此事，「讓兩國領導人能以更積極的基調展開會談」。

他表示，如果在美國總統川普第二任期內首次美中元首面對面會晤中，雙方只能忙於解決問題，而非展開更具建設性的對話，那「十分可惜」。

另據《路透社》報導，川普周三在白宮與北約（NATO）秘書長呂特會面時提到，他預計下周在韓國與中方會晤時，雙方將達成一系列協議，內容可能涵蓋中方恢復購買美國大豆等議題。

對於中方限制稀土磁體出口的舉措，川普淡化其重要性，僅稱其為「一次干擾」，並表示關稅才是更關鍵的議題。

川普日前將稀土、芬太尼和大豆列為中美經貿磋商的三大問題。