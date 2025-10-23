鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-23 14:06

中國互聯網科技巨頭百度 (09888-HK) (BIDU-US) 宣布，旗下自動駕駛出行服務 Apollo Go（蘿蔔快跑）已與瑞士郵政旗下公共交通營運商 PostBus 達成戰略合作，將於今年年底前在瑞士啟動無人駕駛出租車 Robotaxi 道路測試，這是百度迄今為止在歐洲公共道路拓展方面最具實質性的一步。

加速全球擴張腳步 百度年底在瑞士啟動Robotaxi測試。(圖:shutterstock)

根據雙方規劃，此次合作將推動 Apollo Go 服務在瑞士東部的聖加侖州、外阿彭策爾州和內阿彭策爾州等地區落地。測試與商業化營運將分三階段進行：

初期測試（2025 年 12 月啟動）： 首階段將在安全員陪同下進行道路測試。

完全無人駕駛測試（2026 年底）： 進入完全移除安全員的無人駕駛測試階段。

常規商業化營運（最遲 2027 年第一季）： 計畫啟動常規商業化載客營運。

投入瑞士營運的車輛將是百度第六代量產無人駕駛汽車 RT6。該車型專為無人駕駛服務設計，配備語音控制系統、可調式躺椅與按摩功能等舒適配置。

百度強調，一旦服務全面上線並轉為完全無人化營運，車輛將徹底移除方向盤，使其成為 全球首個在公共道路上投入營運的無方向盤 Robotaxi 服務。此舉旨在為乘客提供更寬敞、更具未來感的車內體驗。

PostBus 方面表示，通過此次合作，將能提升瑞士的智慧出行水平，作為現有公共交通網絡的補充，共同塑造公共交通的未來。

此次進軍瑞士，凸顯著百度加速其自動駕駛技術全球化佈局的決心。此前，百度已與美國叫車平台 Lyft 簽署合作協議，計劃於 2026 年在英國和德國部署 Robotaxi 服務。

此外，百度上月在杜拜已獲得 50 張無人駕駛計程車測試牌照，並正積極評估澳洲及東南亞等市場的潛在機會。