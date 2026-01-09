鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 17:30

在美國拉斯維加斯舉行的 2026 年國際消費電子展 (CES) 機器人展區內，中國軍團以壓倒性數量和技術實力成為焦點。現場數據顯示，全球 598 家機器人參展廠商中，中國企業佔 149 家，其中人形機器人專屬展區的 38 個席位中，中國廠商獨佔 21 席，數量為美國企業的 4 倍。

〈CES 2026〉中國機器人霸場！

專家表示，這種被業界稱為「群毆式創新」的集群攻勢，正重塑全球機器人競爭格局，且技術差距透過兩條安全繩直觀呈現。

多數國際機器人仍依賴防摔牽引繩作業，而宇樹科技、智元機器人等中國企業已實現全自主運行，即使摔倒也能獨立起身繼續表演。現場可見中國機器人完成拳擊擂台、街舞、醒獅等高動態任務，甚至與觀眾進行乒乓球互動。

專家指出，擺脫安全繩仰賴標誌著平衡演算法與運動控制的實質性突破。

更深刻的轉變則發生在商業化層面。中國機器人正從技術展示轉向實戰落地，開幕首日魔法原子即售出數條 MagicDog 機器狗，松延動力鎖定五大海外市場，打算今年內推廣千台設備，銀河通用等企業明確將「獲取訂單」設為核心目標。這種快速落地能力依賴全產業鏈優勢，也就是從核心零組件到場景應用的中國企業形成協同網絡。

值得注意的是，美國頂尖企業仍具技術領先優勢，如波士頓動力機器人同樣無需安全繩，但中國企業的集群作戰模式展現出獨特競爭力。透過「人海戰術 + 閃電迭代」，在製造效率與市場反應速度上形成差異化優勢。