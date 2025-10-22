竣邦-KY攜手香港華陽控股 合資越南廠

竣邦表示，評估越南子公司 J&B Textile Vietnam 之建廠及設備採購與營運技術，引進策略投資人，透過雙方共同合作，創造產業的競爭優勢；J&B Vietnam Holding 及香港華陽控股分別出資 700 萬美元及 600 萬美元，