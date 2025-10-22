search icon



竣邦-KY攜手香港華陽控股 合資越南廠

鉅亨網記者彭昱文 台北


機能布廠竣邦 - KY(4442-TW)今 (22) 公告，子公司 J&B Vietnam Holding Ltd. 與香港華陽控股共同投資越南子公司 J&B Textile Vietnam Co., Ltd.，總金額 1300 萬美元(約新台幣 4 億元)。

cover image of news article
竣邦-KY攜手香港華陽控股 合資越南廠。(圖：竣邦提供)

竣邦表示，評估越南子公司 J&B Textile Vietnam 之建廠及設備採購與營運技術，引進策略投資人，透過雙方共同合作，創造產業的競爭優勢；J&B Vietnam Holding 及香港華陽控股分別出資 700 萬美元及 600 萬美元，


竣邦 9 月營收 1.87 億元，月增 93%、年增 33%；第三季營收 3.60 億元，年增 40%；累計前三季營收 12.21 億元，年增 39%，均為同期新高；公司說明，主要受惠新舊客戶訂單持續增加，推升整體營運規模擴大。

展望第四季，竣邦表示，進入傳統出貨旺季，觀察目前多元領域品牌客戶訂單需求來看，運動、戶外領域銷售仍為未來營運亮點。

