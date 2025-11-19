小資圓黃金夢！黃金現貨平台交易人次10月暴增9.3倍 日均成交逾8千萬創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-19 15:55

今年全球市場對黃金交易熱度持續高漲的背景下，為積極響應市場需求，櫃買中心今年 10 月 1 日正式調整「黃金現貨交易平台」的最小交易單位，由原先的 1 台兩（約 37.5 公克）大幅縮小至 1 台錢（約 3.75 公克）。新政策上路後點燃市場買氣，統計數據顯示，不僅交易量能攀升，參與交易的投資人次更出現爆炸性成長。

小資圓「黃金夢」！黃金現貨平台交易人次10月暴增9.3倍 日均成交逾8千萬創新高。（圖: shutterstock)）

根據櫃買中心統計，新制上路首月即傳出捷報。今年 10 月黃金現貨交易平台的日均成交值衝上新台幣 8,117.7 萬元，不僅創下單月歷史新高紀錄，相較 9 月的 4,768.8 萬元大增 70.23%，更比去年同期的 1,301.5 萬元大幅成長 4.67 倍。

‌



在交易人次方面，成績更是亮眼。10 月份交易人次由 9 月的 956 人，一舉暴增至 9,875 人，單月增幅高達 9.33 倍；若與去年同期的 352 人相比，更是驚人的 27.05 倍成長。這充分證明了降低投資門檻的措施，成功吸引了大量的小資族和年輕族群將黃金納入資產配置，讓更多投資人可以靈活地參與黃金投資。

從黃金價格走勢來看，今年市場波動劇烈，櫃買中心黃金現貨交易價格在今年最高點出現在 10 月 17 日，達到一台錢 16128.5 元。昨日（11/18）價格雖略有回檔，收在 15086.5 元，但整體仍處於高檔。

值得注意的是，即使進入 11 月，金價略有回檔，平台的交易熱度仍表現出強勁的韌性。統計 11 月（截至 11/18）的日均成交值為 5,504 萬元，相較去年 11 月日均值 1,667 萬元，年成長仍高達 2.3 倍；交易人數亦達 2,718 人，年增幅同樣是 2.3 倍。