鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-22 18:01

IPC 及板卡廠主機板映泰 (2399-TW)，將於 11/4-11/6 參加 Embedded World North America 2025 展覽，本次參展將聚焦於完整的 IPC（工業電腦）與邊緣 AI 運算解決方案，展現公司引領智慧產業未來的技術實力。展出重點平台涵蓋搭載 Intel 處理器、NVIDIA Jetson Orin 模組及 MemryX AI 加速技術的產品。

映泰強攻邊緣AI運算市場 攜手MemryX、NVIDIA參加北美工業電腦應用展。(圖：shutterstock)

映泰指出，將重點展示全新 EdgeComp 系列，該系列集結自家嵌入式系統，並與 MemryX 及 NVIDIA 攜手合作，共同開發邊緣 AI 與工業運算平台。這些方案以高效能、節能與靈活擴充為核心，積極推動 AI、IoT 與工業自動化應用的發展。

在 EdgeComp 系列中，與 MemryX 合作開發的高效邊緣 AI 系統是一大亮點，專為智慧城市與智慧工業等嵌入式應用設計。該系統支援超過 1,500 種開源 AI 模型，在運算效率、靈活性與精準度上表現卓越，為次世代邊緣 AI 運算帶來全新突破。

此外，映泰也將展出多款工業主機板與嵌入式系統，應用範圍涵蓋工作站、自動化與監控系統。IPC 主機板支援最新的 Intel® Core™ 處理器，涵蓋 W880、Q870、W680、Q670、H610 等晶片組平台，具備多組 2.5GbE LAN 埠、最高四螢幕輸出及高速 PCIe NVMe 儲存介面。