黃志芳：台灣ICT產業、技術完善吸引歐盟官員觀展 對台廠有潛在商機
鉅亨網記者黃皓宸 台北
由貿協與電電公會合辦的「台北國際電子產業科技展 (TAITRONICS)」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT Taiwan)」於今(22) 日 - 24 日在南港展覽館開展，此次歐盟成長總署更帶 4 位官員，共 18 個歐盟產業聚落訪團觀展。貿協董事長黃志芳表示，主要是台灣的 ICT( 資通訊電子業) 產業，在技術跟產能是非常的完整，也是現在歐洲需要的產業，期盼未來帶動台灣與歐盟間在半導體相關的產業鏈合作。
黃志芳今日在展前開幕時受訪，媒體詢問，此次 AIoT 展，歐盟來台觀展人數似乎較往年增加。對此，黃志芳回應，此次歐盟成長總署副總署長親自來台，除了代表歐盟與台灣這一塊 (AIoT) 合作的潛力是非常的大之外，包括台積電 (2330-TW) 也在德國德勒斯登設廠，也帶動周邊國家的半導體生態系發展。
黃志芳說，觀察台灣與歐盟間，在半導體相關的生態系持續合作，主要是台灣的 ICT 產業，技術與產能是非常的完整，不僅是德國，所有的歐洲國家，未來都有機會和台灣企業共同合作，這也是我們很大的機會。
歐盟成長總署副總署長 Hubert Gambs 在今日開幕時也提到，歐盟與台灣之間的經貿關係長期密切，雙邊貨物與服務貿易額高達 720 億歐元，歐盟也是台灣的第四大貿易夥伴，而台灣是歐盟第十三大貿易夥伴。在投資領域方面，歐盟更是台灣最大的外資來源，占整體外商直接投資超過四分之一，總額達 580 億美元，展現雙方深厚的經濟合作基礎。
貿協表示，今年展覽亮點包括多個特色主題館，其中產業署主題館匯集智慧消防、車電系統、低功耗 AI 穿戴裝置、5G 救援技術及 XR 沉浸體驗等亮點，並展示衛星通訊、互動顯示與 Micro LED 等前沿技術，展現台灣智慧科技與創新應用的實力。
