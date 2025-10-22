search icon



台股本周迎來光復節連假，但在連日創高後，今 (22) 日也回檔休息，終場量縮下跌 103 點，收在 27648 點，守住五日線，外資期現貨同步做空，現貨市場瞄準元大台灣 50 進行提款，已連 12 賣，累計賣超 57.3 萬張，總提款金額高達 353.85 億元。

cover image of news article
外資賣超224億元 砍台積電1.5萬張 連12賣0050逾57萬張 。(鉅亨網資料照)

三大法人合計賣超 219.55 億元，外資再賣 224.07 億元，已連 2 賣，投信賣超 22.99 億元，連 4 賣，自營商加碼 27.49 億元，呈現連 3 買；期貨方面，外資加碼空單 2813 口，未平倉空單口數增加至 26095 口。


觀察外資賣超對象，再度調節元大台灣 50(0050-TW) 達 6.1 萬張，已連 12 賣，累計賣超張數高達 57.3 萬張，同時減碼力積電 (6770-TW) 與台積電 (2330-TW)，分別約 5.6 萬張及 1.5 萬張，其他如近期強勢的仁寶 (2324-TW)、台玻 (1802-TW)、合晶 (6182-TW) 與華新 (1605-TW) 都有 6 千張至 2.8 萬張不等的張數。

外資買超則青睞轉單題材股，如強茂 (2481-TW)，狂掃 1.8 萬張，且隨著三大 DRAM 原廠停止生產 DDR4，華邦電也獲眾多訂單，獲外資加碼 1.1 萬張，其他如康舒 (6282-TW)、鴻海 (2317-TW)、群創 (3481-TW) 也都有 9 千至 1.5 萬張的水準。

投信則與外資有志一同，雙雙看好強茂、鴻海，合計共加碼 3 千張，自營商則在仁寶上與外資對作，大舉敲進 8 千張，為自營商買超第一名。

群創14.05+1.81%
力積電28-8.79%
強茂97.8-0.91%
華新30.2+2.03%
合晶34.4-3.91%
台玻27.8-1.07%
仁寶35.95+4.81%
台積電1460-1.35%
鴻海242.5+1.46%
康舒42.9+10.0%
元大台灣5062.7-0.79%

#寶塔翻黑

中強短弱
力積電

90.91%

勝率

#營收創高股

偏強
強茂

72.41%

勝率

