外資賣超224億元 砍台積電1.5萬張 連12賣0050逾57萬張

台股本周迎來光復節連假，但在連日創高後，今 (22) 日也回檔休息，終場量縮下跌 103 點，收在 27648 點，守住五日線，外資期現貨同步做空，現貨市場瞄準元大台灣 50 進行提款，已連 12 賣，累計賣超 57.3 萬張，總提款金額高達 353.85 億元。

三大法人合計賣超 219.55 億元，外資再賣 224.07 億元，已連 2 賣，投信賣超 22.99 億元，連 4 賣，自營商加碼 27.49 億元，呈現連 3 買；期貨方面，外資加碼空單 2813 口，未平倉空單口數增加至 26095 口。

觀察外資賣超對象，再度調節元大台灣 50(0050-TW) 達 6.1 萬張，已連 12 賣，累計賣超張數高達 57.3 萬張，同時減碼力積電 (6770-TW) 與台積電 (2330-TW)，分別約 5.6 萬張及 1.5 萬張，其他如近期強勢的仁寶 (2324-TW)、台玻 (1802-TW)、合晶 (6182-TW) 與華新 (1605-TW) 都有 6 千張至 2.8 萬張不等的張數。

外資買超則青睞轉單題材股，如強茂 (2481-TW)，狂掃 1.8 萬張，且隨著三大 DRAM 原廠停止生產 DDR4，華邦電也獲眾多訂單，獲外資加碼 1.1 萬張，其他如康舒 (6282-TW)、鴻海 (2317-TW)、群創 (3481-TW) 也都有 9 千至 1.5 萬張的水準。