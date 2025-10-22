鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-22 16:53

iPhone 17 系列於 9/19 開賣至今已屆滿一個月，銷售成績遠超市場預期。根據傑昇通信彙整台灣智慧型手機市場最新銷售資料顯示，iPhone 17 系列與全新的 iPhone Air，在上市短短十天，就締造超過 18.6 萬台的驚人銷量，較去年同期 iPhone 16 系列增長 13%。

iPhone 17系列上市首月 通訊行：銷量較i16成長雙位數。(圖：傑昇通信提供)

而銷量最好的前三名，就囊括兩台 iPhone 17 Pro 系列旗艦機，也佔據蘋果總銷量的 56%，iPhone Air 也有 4% 的買氣，反映出台灣果粉的換機偏好，也證明蘋果正透過精準的產品區隔與定價策略，重新掌握市場主導權。

進一步觀察新舊 iPhone 的價格資訊及銷量排名，市場一度傳出「定位尷尬論」的 iPhone 17 Pro（256GB）強勢奪冠。傑昇通信表示，Pro 系列一項是蘋果的銷售主力，但由於標準版 iPhone 17 的規格提升，以及全新超薄為主打的 iPhone Air 加入戰局，擔憂 iPhone 17 Pro 恐成為該系列最難賣機型。

傑昇通信提到，數據與想像不同，iPhone 17 Pro（256GB）不僅以超過 56% 的佔比穩居蘋果總銷量鰲頭，單機銷量更比去年同期的 iPhone 16 Pro（256GB）增長超過 11%，徹底擊碎所有質疑。

在價格方面，iPhone 17 系列上市一個月後整體價位維持穩定，跌幅極小。傑昇通信分析，iPhone 17 系列優於前代的定價策略，反而吸引基本盤消費者，畢竟相對穩定的價格門檻，確實降低換機成本，尤其新機在性能、續航和相機功能上的提升都優於前代，更加速舊款 iPhone 用戶的換機意願，使得前三名熱銷機型銷量亮眼，甚至缺貨；由於新機供應吃緊，通路普遍未對 iPhone 17 系列大幅降價，供需失衡也使價格難鬆動。

除新機效應發酵外，以 5.6mm 成為史上最輕薄手機的 iPhone Air，策略性降價操作，則成為本次換機潮中的一大黑馬。正因為 iPhone Air 現貨充足的優勢，與供不應求的 Pro 系列形成鮮明對比，不少通路於開賣當日啟動降價，至今仍維持 6% 的跌幅。傑昇通信認為，降價與現貨是 iPhone Air 能迅速佔品牌總銷量的 4% 的最大推手，顯見透過降價有效刺激買氣，也驗證低價策略加速新型號的推廣。

數據顯示，iPhone 17 系列及 iPhone Air 容量在 512GB 以上機型銷量，竟較去年同期暴增 1.8 倍。傑昇通信發現，此一趨勢不再是單純的「一次到位」心理作用，而是隨著高畫質影片普及、相機畫素提升，以及 AI 應用對儲存空間的佔用增加，消費者對於高容量儲存空間的依賴，已轉變為剛性需求，致使高容量機型的銷量爆炸式增長；目前高容量機型在通路端開始出現約 2% 的降幅，意味著已正式進入產品降價周期。

這波 iPhone 17 換機潮也帶動舊款 iPhone 的價格波動，像是 iPhone 16（256GB）成為舊機中的跳水冠軍，以高達 19% 的降幅，吸引不少預算有限的消費者。