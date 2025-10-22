營邦成為AMD MI450系列GPU首家合作廠商 2026年Q2量產出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-22 18:35

‌



機殼廠營邦 (3693-TW) 今 (22) 日召開法說會，指出近期 AMD(AMD-US)重大合作案，營邦身為合作夥伴有望受惠。其中，營邦為 AMD 在 MI450 系列 GPU 的第一家合作廠商，預計 2026 年第二季量產出貨，預期將對公司業績帶來穩定貢獻。

營邦成為AMD MI450系列GPU的首家合作廠商，2026年Q2量產出貨。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

董事長梁順營表示，AI 運算需求爆炸性成長，特別是超大規模資料中心 (Hyperscalers) 對次世代 AI 伺服器的布建，為營邦帶來龐大的商機。而營邦身為「Helios」垂直最佳化機櫃的合作夥伴，結合 AMD Instinct MI450 系列 GPU 先進技術，成為這系列 AI 伺服器產品的第一家合作廠商。

‌



近期 AMD 三項重大國際合作案，營邦身為合作夥伴也跟著受惠。首先，Meta(META-US) 在 2025 OCP 全球峰會上首度展示 AMD Helios 機架設計的 MI450 系列 GPU 產品，此為 AMD 依循 Meta 所提出的全新開放機架寬版 (ORW) 標準。

而 OpenAI 結盟 AMD，預計自 2026 年下半年開始布建 AMD AI 晶片，加速 AI 基礎設施的擴張，也為營邦帶來機會；另外，AMD 與 Oracle 宣布建立長期合作關係，Oracle 雲端基礎設施 (OCI) 將率先導入 AMS MI450 系列 GPU，首批 5 萬顆 GPU 預計在 2026 年第三季上線。

除 AMD，營邦也積極與輝達 (NVDA-US) 合作，今年成為輝達在 AI 儲存領域重要策略開發夥伴，在全球 AI 工作負載對高速、大容量儲存需求與日俱增的趨勢下，預期旗下 AI 儲存設備將成為輝達生態系中重要一環。