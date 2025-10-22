交長：未來飛安將強化三大重點 今年總運量有望超越疫情前水準

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-22 17:21

「2025 年飛航安全管理國際峰會」今 (22) 日登場，交通部長陳世凱致詞時指出，強化監理體系、掌握業者安全表現及提昇預警能力是未來飛安三大重點，他期許航空業在「安全這條路，越走越穩，越走越遠」。民航局則指出，飛安需各方共同合作，一起展現責任與貢獻。

交通部長陳世凱(中)表示，未來飛安將強化三大重點，今年總運量有望超越疫情前水準。。(圖:民航局提供)

此次峰會以「從領導出發，以安全為常」為主題，並延伸探討「全球安全觀點」、「以韌性應對全球飛安風險」及「以科技創新強化飛安管理」等議題。國際講者與國籍航空業者同台對談，展現我國在全球航空安全治理中的積極角色。

陳世凱表示，台灣位處東北亞、東南亞樞紐位置，有能力也有責任為全球飛安付出一份心力，航空安全始終是交通部與民航局最重視的核心課題，隨著航空需求快速成長，監理責任與風險挑戰同步增加，政府將持續以嚴謹態度與創新作為，確保航空安全維持最高水準。

陳世凱說，台灣航空市場展現強勁復甦力道，今 (2025) 年全年總運量有望超越疫情前 (2019 年) 表現，在快速成長的過程中，依循 ICAO 標準強化監理體系、掌握業者安全表現、導入 AI 與大數據提昇預警能力，是未來 3 大課題，也期許航空業積極面對飛航安全的各種挑戰。

民航局長何淑萍則強調，飛安需要所有從業人員一起守護，每個部門、每個人，都相當重要，缺一不可，而且環環相扣，安全最重要的是文化的建立，除了努力建立自己的安全文化，也要透過專家交流分享，並積極參與國際組織與國際活動，安全追求沒有止境，飛安峰會會一直辦下去。

民航局表示，此次峰會亦匯聚來自國際航空運輸協會 (IATA)、世界飛安基金會、Airbus(空中巴士)、Boeing(波音)、Beams，以及前長榮航空機長等國際專家，針對防止跑道偏離全球行動計畫 (GAPPRE)、亂流風險、亞太區航空績效、預防跑道衝突、人工智慧與資料驅動的安全管理等前瞻議題，分享國際經驗與最佳實務。