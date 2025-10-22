交長：未來飛安將強化三大重點 今年總運量有望超越疫情前水準
鉅亨網記者黃皓宸 台北
「2025 年飛航安全管理國際峰會」今 (22) 日登場，交通部長陳世凱致詞時指出，強化監理體系、掌握業者安全表現及提昇預警能力是未來飛安三大重點，他期許航空業在「安全這條路，越走越穩，越走越遠」。民航局則指出，飛安需各方共同合作，一起展現責任與貢獻。
此次峰會以「從領導出發，以安全為常」為主題，並延伸探討「全球安全觀點」、「以韌性應對全球飛安風險」及「以科技創新強化飛安管理」等議題。國際講者與國籍航空業者同台對談，展現我國在全球航空安全治理中的積極角色。
陳世凱表示，台灣位處東北亞、東南亞樞紐位置，有能力也有責任為全球飛安付出一份心力，航空安全始終是交通部與民航局最重視的核心課題，隨著航空需求快速成長，監理責任與風險挑戰同步增加，政府將持續以嚴謹態度與創新作為，確保航空安全維持最高水準。
陳世凱說，台灣航空市場展現強勁復甦力道，今 (2025) 年全年總運量有望超越疫情前 (2019 年) 表現，在快速成長的過程中，依循 ICAO 標準強化監理體系、掌握業者安全表現、導入 AI 與大數據提昇預警能力，是未來 3 大課題，也期許航空業積極面對飛航安全的各種挑戰。
民航局長何淑萍則強調，飛安需要所有從業人員一起守護，每個部門、每個人，都相當重要，缺一不可，而且環環相扣，安全最重要的是文化的建立，除了努力建立自己的安全文化，也要透過專家交流分享，並積極參與國際組織與國際活動，安全追求沒有止境，飛安峰會會一直辦下去。
何淑萍也與華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、星宇 (2646-TW)、台虎 (6757-TW)、立榮及華信等 6 家航空公司高階管理人座談，探討如何透過領導力推動企業安全文化並強化經營韌性。
民航局表示，此次峰會亦匯聚來自國際航空運輸協會 (IATA)、世界飛安基金會、Airbus(空中巴士)、Boeing(波音)、Beams，以及前長榮航空機長等國際專家，針對防止跑道偏離全球行動計畫 (GAPPRE)、亂流風險、亞太區航空績效、預防跑道衝突、人工智慧與資料驅動的安全管理等前瞻議題，分享國際經驗與最佳實務。
在國內案例方面，華航介紹了全球導航衛星系統 (GNSS）干擾的因應措施，長榮航分享降低亂流風險的策略，台虎則探討全球供應鏈不確定性對維修作業的挑戰，展現台灣航空公司在面對全球風險時，持續以科技創新強化飛安的努力與成果。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 「空服員無涉飛安」發言惹議 民航局長澄清：與飛安息息相關
- 空服員抱病執勤猝逝 民航局：座艙長未通報、已要求長榮進行檢討
- 張國煒談飛安 機師高薪有代價 不精進就跟地面運將沒兩樣
- 華航前三季營收創同期高 喜迎Q4空運旺季和客運賞楓潮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇