蕭美琴：資安為國安與產業發展共同基礎 也是五大信賴產業核心基礎

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-22 20:03

副總統蕭美琴今 (22) 日出席「HITCON CISO Summit 2025 資安長高峰會」時表示，資安為國家安全與產業發展的共同基礎，面對全球資安威脅，台灣必須強化資安韌性，透過政府、產業與國際夥伴的合作，共同打造韌性、安全、可信賴的智慧國家。

副總統蕭美琴。(鉅亨網資料照)

蕭美琴說，HITCON CISO Summit 已成為亞太地區最具代表性的資安盛會之一，無論是人工智慧、供應鏈安全或關鍵基礎設施保護，這些議題都與國家安全、經濟發展息息相關，透過這樣的對話與交流，政府與產業、國內與國際能更緊密合作，建立更完整的防護網，因守護資訊安全，就是守護台灣的正常經濟及社會發展。

蕭美琴提到，總統賴清德曾說，資安是推動國家五大信賴產業的核心基礎，台灣身處全球高科技產業鏈的關鍵位置，面臨的資安挑戰也特別嚴峻，引用最近看到的一本書用「數位國土」形容國家需要捍衛的資安環境，因為資安和人民的生活，包含食衣住行育樂、國家安全、經濟發展都密不可分。

面對混合戰、網路攻擊等多元威脅，不能單打獨鬥，政府今年推動第七期「國家資通安全發展方案」，目標是打造韌性、安全、可信賴的智慧國家，透過國際合作、情報分享與技術協作，建立完善的法規與產業生態，讓台灣能與世界共同面對數位時代的新挑戰。