鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-03 16:20

通路商神腦 (2450-TW) 指出，10 月為手機回收月，在各品牌新機話題帶動下，消費者換機意願明顯提升，帶動舊機回收熱潮。公司預估今年二手機回收量將達 10 萬台，其中在 iPhone 17 系列上市熱銷期間，回收量可望優於去年同期，顯示民眾對舊換新環保概念接受度提高。

神腦預估全年手機回收量達10萬台 iPhone系列居龍頭占6成。(圖：shutterstock)

品牌回收分布方面，神腦觀察今年截至目前回收的手機品牌，iPhone 系列依舊穩居主導地位占比約六成，Android 手機則約四成。iPhone 系列回收量最高的機款依序為 iPhone 13、iPhone 15 及 iPhone 14 系列，隨著蘋果在 iPhone 17 系列採取加量不加價策略，市場換機潮再度掀起。

Android 陣營方面，以三星手機回收量最大，前三名依序為 Galaxy A53、Galaxy S22 Ultra 與 Galaxy A16。其中 Galaxy S 系列因保值性較高，新品上市一年後回收價格仍具競爭力，中階與入門機型則成為消費者踴躍回收的選擇。

此外，神腦為提供消費者便利服務，全台中華及神腦門市皆可辦理回收，其中部分門市及維修中心並設置 EPBOX AI 驗機機台，也針對多家品牌打折扣，並推出神腦認證二手機，主打嚴格資安檢測與六個月保固，積極搶攻二手機市場。