TPCA Show 2025今天開展 展出盛大規模創歷年之最

TPCA 理事長張元銘今天於開幕典禮致詞指出，AI 的全面發展正推動全球電子產業結構性轉變。AI 伺服器、資料中心、高速網通與邊緣運算需求急速攀升，帶動電路板產業迎來前所未有的榮景。今年 TPCA Show 展覽規模再創新高，展現台灣 PCB 產業在全球舞台上的亮眼成績。

今天的開幕也邀請欣興電子 (3037-TW) 董事長曾子章，以「因應 AI 系統成長－PCB 供應鏈的機會與挑戰」為題發表專題演講，深入剖析 AI 浪潮下的產業變局與策略布局。