search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

TPCA Show 2025今天開展 展出盛大規模創歷年之最

鉅亨網記者張欽發 台北


全球 PCB 產業年度盛會「第 26 屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025）」22 日開展。今年以「Energy-Efficient AI：From Cloud to the Edge」為主軸，展出內容橫跨 PCB、SMT、綠色科技、電子構裝與熱管理技術等領域，規模再創歷史新高。

cover image of news article
TPCA Show 2025開展，TPCA理事長張元銘在開幕致詞。(圖：TPCA提供)

TPCA 指出，今年展區涵蓋台北南港展覽館一、四樓展廳，集結超過 670 家國際品牌及 1750 個攤位，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW)、金居 (8358-TW)、迅得 (6438-TW)、尖點 (8021-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW)、群翊 (6664-TW) 等上下游原物料、全製程及設備廠參展，預估在 22-24 日的展期將吸引逾 7 萬名全球專業買主共襄盛舉。


華通參加TPCA Show 2025展出。(鉅亨網記者張欽發攝)
華通參加 TPCA Show 2025 展出。(鉅亨網記者張欽發攝)

TPCA 理事長張元銘今天於開幕典禮致詞指出，AI 的全面發展正推動全球電子產業結構性轉變。AI 伺服器、資料中心、高速網通與邊緣運算需求急速攀升，帶動電路板產業迎來前所未有的榮景。今年 TPCA Show 展覽規模再創新高，展現台灣 PCB 產業在全球舞台上的亮眼成績。

今天的開幕也邀請欣興電子 (3037-TW) 董事長曾子章，以「因應 AI 系統成長－PCB 供應鏈的機會與挑戰」為題發表專題演講，深入剖析 AI 浪潮下的產業變局與策略布局。

文章標籤

台光電華通PCBTPCA欣興尖點臻鼎

相關行情

台股首頁我要存股
臻鼎-KY162-1.82%
華通90.2+1.69%
群翊276+0.00%
台光電1120-0.88%
聯茂101+0.50%
尖點110+0.00%
迅得160.5-1.23%
金居216-0.23%
欣興159-0.63%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
華通

76.19%

勝率

#上升三法

偏強
華通

76.19%

勝率

#極短線強勢

偏強
華通

76.19%

勝率

#法人看好股

偏強
華通

76.19%

勝率

#營收獲利增加

偏強
華通

76.19%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty