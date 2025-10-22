TPCA Show 2025今天開展 展出盛大規模創歷年之最
鉅亨網記者張欽發 台北
全球 PCB 產業年度盛會「第 26 屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025）」22 日開展。今年以「Energy-Efficient AI：From Cloud to the Edge」為主軸，展出內容橫跨 PCB、SMT、綠色科技、電子構裝與熱管理技術等領域，規模再創歷史新高。
TPCA 指出，今年展區涵蓋台北南港展覽館一、四樓展廳，集結超過 670 家國際品牌及 1750 個攤位，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW)、金居 (8358-TW)、迅得 (6438-TW)、尖點 (8021-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW)、群翊 (6664-TW) 等上下游原物料、全製程及設備廠參展，預估在 22-24 日的展期將吸引逾 7 萬名全球專業買主共襄盛舉。
TPCA 理事長張元銘今天於開幕典禮致詞指出，AI 的全面發展正推動全球電子產業結構性轉變。AI 伺服器、資料中心、高速網通與邊緣運算需求急速攀升，帶動電路板產業迎來前所未有的榮景。今年 TPCA Show 展覽規模再創新高，展現台灣 PCB 產業在全球舞台上的亮眼成績。
今天的開幕也邀請欣興電子 (3037-TW) 董事長曾子章，以「因應 AI 系統成長－PCB 供應鏈的機會與挑戰」為題發表專題演講，深入剖析 AI 浪潮下的產業變局與策略布局。
