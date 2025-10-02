鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-02 09:59

‌



AI 伺服器建置需求穩健、關稅議題驅動的提前拉貨效應，以及衛星通訊等應用市場支撐表現，台灣電路協會 (TPCA) 今 (2) 日指出，台商電路板全球產值累計 2025 年上半年產值達 4,236 億元，年增 13.8%， 2025 年整體發展態勢明顯優於過去兩年，全年總產值可望達 9,157 億元，年增 12.1%。

TPCA：台商PCB製造產值2025年上看9157億元 年增12.1%。(鉅亨網記者張欽發攝)

而 TPCA 指出，台商電路板全球產值在 2025 年第二季展現強勁成長動能，2025 年第二季台灣 PCB 製造產值達 2,182 億元，較 2024 年同期成長 14.4%，但汽車板產值衰退。

‌



TPCA 指出，從產品別觀察，2025 年第二季多數 PCB 類別都呈現年增走勢，其中以高階產品成長最為顯著。載板年成長率達 20.6%，其中 BT 載板受惠於記憶體與手機需求回升而出貨增加，ABF 載板則因 AI 與交換機晶片、消費性顯卡及 PC 市場回溫而動能同步提升。

而 HDI 板則受益於 AI 伺服器與低軌衛星需求擴張，加上手機與電腦市場回溫，營收明顯成長，年增達 16.2%。多層板則因受惠於 AI 伺服器與個人電腦市場需求帶動，年成長有 19.2% 的表現。軟板與軟硬結合板年成長率則分別為 4.1% 與 4.7%。在相關應用方面，值得一提的是，由於汽車應用市場受到美國對進口車課徵高額關稅，壓抑全球車市成長動能；同時歐美電動車補助政策退場，導致部分車廠出貨下滑，進而影響台灣車用 PCB 訂單，為本季唯一衰退的主要應用市場。

隨著 AI 應用擴大、衛星通訊等新興應用逐漸崛起，2025 年下半年 PCB 產值有望年增 10.7%，達 4,921 億元，全年總產值可望達 9,157 億元，年增 12.1%。終端市場仍以 AI 伺服器為成長主引擎，預估全年出貨量將年增 82.8%，規格升級下推升整體需求。

TPCA 指出，展望 2025 年，由於關稅對通膨影響未明，將會是牽動 2025 年全球 PCB 產業的主要風險之一，以及匯率波動、中國大陸因通縮導致內需市場壓力等仍為潛在不確定因素，此外部分消費性電子需求已於上半年提前釋出，亦可能影響下半年動能。儘管如此，在 AI、高效能運算、衛星通訊與車電等應用拉動下，全年仍具穩健成長基礎。

2025 年上半年台灣 PCB 材料受惠硬板材料中的高頻高速銅箔基板（CCL）廠商在 AI 伺服器的供應優勢，訂單動能強勁，加上產品單價高，產值達 1,959 億元，年增 6.8%。設備方面，2025 年上半年台灣 PCB 設備產值達 360.6 億元，年增 33.4%。

PCB 設備需求的強勁，TPCA 指出，成長主要受兩大方向支撐：一是東南亞擴廠帶來的設備需求，二是 AI 伺服器 PCB 的鑽孔製程推升對相關設備與治具的需求。雖然市場需求樂觀，但同業競爭依然劇烈，順應客戶在高階領域的需求旺盛，供應鏈也積極調整高附加價值產品比重，加上供需壓力也帶來了獲利的機會，未來展望趨向樂觀。

TPCA 指出，AI 伺服器熱潮推升高階 PCB 需求，也暴露了高階材料供應的潛在瓶頸。高性能玻纖布與 HVLP 銅箔是其中兩大關鍵材料，前者包括用於高頻高速銅箔基板的 Low Dk 與 IC 載板的 Low CTE 類型，目前 Low CTE 已出現結構性缺口，預期短期內難以紓解。另一方面，HVLP 銅箔在 AI 伺服器升級至 B300 世代後，對 HVLP4 的需求將快速攀升，恐在中期引發供應緊張。