東元董座利明献：股價強漲「很意外」與鴻海合作效益明年發酵
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東元 (1504-TW) 近日股價漲勢凌厲，對此，董事長利明献今 (22) 日說「自己個人也很意外」，不過表示資本市場對於東元期待很高。至於與鴻海 (2317-TW) 合作的最新進度，利明献則表示，與鴻海的合作每天都有進度，預期明年逐步發酵。
針對股價強漲，利明献指出，在資本市場中，股價是先行指標，而自己對於股價水漲船高，也感到很意外，表示資本市場投資人對東元期待很高，因此會努力符合投資人期待。
至於與鴻海結盟合作進度，利明献表示，東元專案小組持續與鴻海對接，針對鴻海在美國俄亥俄州的 AIDC 進行合作，目前每天都有進度，雖沒有具體的量化目標，但預計明年開始效益將逐步顯現。
利明献進一步提到，與鴻海合作鎖定四大面向。首先是 AI 基礎建設，鴻海在全球有超過 200 個廠區，東元利用自身在深度節能的 know-how，助力鴻海進行廠務管理的節能；第二是動力模組應用，東元積極布局無人機及機器人等領域，而鴻海也正在發展這些項目，因此也是主要合作方向之一。
接著是智慧工廠，利明献表示，鴻海正在推動智慧工廠與數位孿生 (digital twin)，而東元的動力模組未來也可成為數位孿生、智慧製造中非常重要模組之一；最後，透過電電公會與鴻海領軍，東元則可提供機電動力服務，攜手助力台廠於海外的布局。
