東元董座利明献：股價強漲「很意外」與鴻海合作效益明年發酵

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-22 13:36

東元董事長利明献(左)、技術長饒達仁(右)。(鉅亨網記者劉玟妤)

針對股價強漲，利明献指出，在資本市場中，股價是先行指標，而自己對於股價水漲船高，也感到很意外，表示資本市場投資人對東元期待很高，因此會努力符合投資人期待。

至於與鴻海結盟合作進度，利明献表示，東元專案小組持續與鴻海對接，針對鴻海在美國俄亥俄州的 AIDC 進行合作，目前每天都有進度，雖沒有具體的量化目標，但預計明年開始效益將逐步顯現。

利明献進一步提到，與鴻海合作鎖定四大面向。首先是 AI 基礎建設，鴻海在全球有超過 200 個廠區，東元利用自身在深度節能的 know-how，助力鴻海進行廠務管理的節能；第二是動力模組應用，東元積極布局無人機及機器人等領域，而鴻海也正在發展這些項目，因此也是主要合作方向之一。