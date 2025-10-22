鉅亨網新聞中心 2025-10-22 13:30

自民黨總裁高市早苗在眾參兩院投票中勝出，正式當選日本第 104 任首相。這不僅是歷史性的一刻，成為日本首位女性首相，更意味著日本政壇「自維執政聯盟」的開啟。然而，高市早苗的當選過程並不平順，儘管成功登上首相寶座，新政權從一開始就籠罩著不穩定的陰影和潛在的挑戰。

高市早苗驚險上位 新政權一開始就藏四大隱憂。（圖：REUTERS/TPG）

儘管高市早苗最終成功當選，但選舉過程卻透露出新政權的潛在不穩。在參議院首相指名選舉的首輪投票中，高市早苗未能獲得過半數議員支持，不得不進入第二輪投票才險勝。

分析人士指出，這一波折顯示出超過一半的參議院議員對「自維執政聯盟」此前公佈的政策主張持有疑慮或難以贊同，是政界對新政權的一種明確表態。

在公明黨於 10 月 10 日宣布退出與自民黨長達二十餘年的聯合執政模式後，自民黨在眾參兩院均未佔據過半數席次，使得高市早苗能否順利當選成為輿論焦點。為了確保執政穩定，自民黨最終在指名選舉前一天與日本維新會簽署了合作協議，奠定了「自維執政聯盟」的基礎。

閣外合作：維新會的抽身策略

此次自民黨與維新會的合作，採取了相對鬆散的「閣外合作」模式。與傳統的聯合執政不同，維新會成員不進入高市早苗組成的內閣，僅在政策推動和國會運作上提供支持。

這種模式被日媒普遍解讀為維新會的「抽身策略」，旨在與自民黨保持一定距離，以便在政策遭遇分歧或民意轉向時，能夠隨時劃清界限，避免共同承擔政治責任和風險。

作為合作的條件，維新會向自民黨提出了兩大核心訴求：

削減眾議院議席數： 要求高市早苗在國會中力促將眾議院議席削減約 10%。

政治獻金改革： 設立協商機制，力爭在高市早苗擔任自民黨總裁期間，就廢除企業和團體政治獻金的問題達成共識。

新聯盟的四大潛在隱憂

然而，日媒對這個新聯盟普遍持審慎態度，認為其結合「難以消除單純為湊足議席數而結盟的印象」，並總結出「自維執政聯盟」從起步之初便暗含 “四大隱患”：

一、核心主張難以落實： 維新會力推的「削減眾議院議席」主張，因壓縮中小黨生存空間而遭到眾多議員反對，自民黨內部也多持謹慎態度。若此核心主張難以兌現，兩黨結盟基礎恐將動搖。

二、維新會黨勢不穩： 維新會近年來黨勢明顯下滑，近期更接連有議員離黨，黨內凝聚力下降，自民黨高層擔憂其內部穩定性將影響合作持續性。

三、高層溝通管道受限： 高市早苗的人事佈局偏向麻生派，棄用與維新會關係密切的前首相菅義偉，使兩黨高層溝通管道進一步受限。

四、選區競爭與政策推行不確定性： 兩黨間存在選區競爭，且兩黨合計議席數在眾參兩院仍未過半，未來在重大政策推行層面仍面臨不確定性。

保守色彩與「黑金問題」的封印

在政策層面，日本媒體注意到自維合作協議中包含多項鮮明的保守色彩條目。防衛省官員擔憂，與在防衛議題上持強硬立場的維新會結盟，未來日本政策恐存在過於冒進的風險。

其他在野黨則對維新會表示強烈批評，認為其此前高調主張的「取消企業與團體政治獻金」等政策，在合作協議中均被大幅弱化或推遲落實，質疑維新會將「與自民黨無異」。

日本外務省前主任分析官佐藤優指出，自民黨和維新會在追求各自政治利益的過程中，事實上共同封印了社會高度關注的「黑金問題」。他提醒，這一判斷是否正確，將在未來的國政選舉中見分曉。