台股

〈台股開盤〉連假前觀望再跌逾270點 回測10日線 國巨領被動元件異軍突起

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股今 (23) 日受美股四大指數同步下跌影響，台積電、鴻海等電子權值股回檔，早盤最低下探至 27371 點，跌幅達 277 點，失守五日線，回測十日線支撐，不過，被動元件大廠國巨 * 仍帶領族群走強，成為今日市場焦點，預計今日成交量再縮至 4600 億元，顯現連假前追價意願保守。

cover image of news article
〈台股開盤〉連假前觀望跌逾270點 回測10日線 國巨領被動元件異軍突起。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 1%，跌至 1440 元，也摜破十日線，回測月線支撐，鴻海 (2317-TW) 同樣下挫超過 1%，面臨五日線保衛戰，台達電 (2308-TW) 在平盤附近游走，聯發科 (2454-TW) 跌幅超過 2%，距離前低 1280 原僅剩 20 元。


其他電子權值股表現相對出色，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 分別上漲 2%、1%，智邦 (2345-TW) 也回神，上漲近 2%，緯創 (3231-TW) 也有 1% 以上的漲幅。

今日盤面焦點為被動元件，國巨 *(2327-TW) 因傳出調漲鉭電容價格，跟上繼 PCB、載板、記憶體、導線架等關鍵零組件的漲價潮，早盤沒多久就攻上漲停板，華新科 (2492-TW) 也同樣亮燈表態，其他如凱美 (2375-TW)、密旺實 (8043-TW)、立隆電 (2472-TW) 漲幅至少都達 7% 以上，族群漲勢相當凌厲。

文章標籤

台股開盤台積電鴻海國巨被動元件漲價

