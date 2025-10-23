〈台股開盤〉連假前觀望再跌逾270點 回測10日線 國巨領被動元件異軍突起

台股今 (23) 日受美股四大指數同步下跌影響，台積電、鴻海等電子權值股回檔，早盤最低下探至 27371 點，跌幅達 277 點，失守五日線，回測十日線支撐，不過，被動元件大廠國巨 * 仍帶領族群走強，成為今日市場焦點，預計今日成交量再縮至 4600 億元，顯現連假前追價意願保守。