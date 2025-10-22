search icon



〈焦點股〉映泰切入IPC奪歐洲智慧城市大單 早盤放量攻上漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北


板卡廠映泰 (2399-TW) 儘管今年營運承壓，不過轉型 IPC 業務後，已奪下歐洲智慧城市訂單，並將於明年迎來業務收割期，獲得市場資金追捧，今 (22) 日股價開高走高，隨即攻上漲停價 24.8 元，來到近期波段高點，早盤成交量 2.1 萬張，漲停委買張數逾 7000 張。

cover image of news article
〈焦點股〉映泰切入IPC奪歐洲智慧城市大單 早盤放量攻上漲停板。(圖：shutterstock)

映泰日前在法說會中釋出明年 IPC 業務可望成為新成長動能，特別是在歐洲智慧城市應用領域的佈局備受矚目，然而，映泰將今年視為 IPC 業務的「投資年」，已投入大量資源進行送樣驗證。


映泰指出，隨著驗證期結束，公司預期明年可望進入收割期，其中歐洲市場在智慧城市相關的 Edge AI 領域已有具體斬獲，預計最快明年第一季可望開始貢獻營收。

映泰目前 IPC 業務營收佔比約 1 成多，預計年底可維持在 1 成左右。對於明年度營運展望，映泰抱持「審慎樂觀」態度，成長動能主要來自產品結構調整的效益顯現，以及投入多年的 IPC 業務開始貢獻營收，並看好 2026 年整體營運表現將優於 2025 年。

