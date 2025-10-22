鉅亨研報 2025-10-22 09:31

一、地緣政治升溫，荷蘭政府出手震撼市場

【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？ (圖:shutterstock)

地緣政治再度延燒至晶片供應鏈。荷蘭政府援引冷戰時期《商品可用性法》，對被聞泰科技全資收購的安世半導體（Nexperia）進行史無前例的「緊急干預」，凍結全球 30 個實體資產與智慧財產權，期限一年。中國商務部隨即反擊，禁止其中國分公司出口特定組件。安世主要供應車用標準晶片，客戶包括福斯、BMW 與賓士，此舉引爆歐洲汽車產業連鎖反應，Tier1 廠商紛紛尋找替代供應來源。

二、台股受惠族群曝光：二極體四雄備戰轉單

事件發酵後，市場焦點迅速轉向台灣二極體族群。台半（5425）車用詢單明顯增加；強茂（2481）具完整車規 MOSFET 產線並啟動菲律賓新廠；朋程（8255）坐擁全球車用發電二極體超過五成市佔，受惠博世退出與安世事件雙重利多；德微（3675）正式打入德系 Tier1 供應鏈。外資認為，短線資金正湧入這四大概念股，形成「安世替代鏈」新題材。

三、熱潮能延續多久？轉單效益恐存變數