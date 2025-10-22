search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？

鉅亨研報


一、地緣政治升溫，荷蘭政府出手震撼市場

cover image of news article
【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？ (圖:shutterstock)

地緣政治再度延燒至晶片供應鏈。荷蘭政府援引冷戰時期《商品可用性法》，對被聞泰科技全資收購的安世半導體（Nexperia）進行史無前例的「緊急干預」，凍結全球 30 個實體資產與智慧財產權，期限一年。中國商務部隨即反擊，禁止其中國分公司出口特定組件。安世主要供應車用標準晶片，客戶包括福斯、BMW 與賓士，此舉引爆歐洲汽車產業連鎖反應，Tier1 廠商紛紛尋找替代供應來源。


限時活動 新戶輸入「sino100」送 100 元投資金！

還沒開戶嗎？現在只要在永豐金證券線上開戶成功，就能領到 NT$100 股票禮品卡

立即開戶 限量 5,000 組，送完為止！

已經開完戶了嗎？看這篇教你怎麼兌換：

輸入「sino100」送 100 元投資金！活動辦法、如何領取一次看

二、台股受惠族群曝光：二極體四雄備戰轉單

事件發酵後，市場焦點迅速轉向台灣二極體族群。台半（5425）車用詢單明顯增加；強茂（2481）具完整車規 MOSFET 產線並啟動菲律賓新廠；朋程（8255）坐擁全球車用發電二極體超過五成市佔，受惠博世退出與安世事件雙重利多；德微（3675）正式打入德系 Tier1 供應鏈。外資認為，短線資金正湧入這四大概念股，形成「安世替代鏈」新題材。

三、熱潮能延續多久？轉單效益恐存變數

雖然市場情緒高漲，但車用元件認證周期長，訂單落地仍需觀察。若第四季營收未見明顯增溫，轉單行情恐僅止於短線題材。同時，荷中科技角力持續升溫，歐洲政策收緊恐擴大至更多半導體領域。台廠能否在全球重組下站穩腳步、把短期利多化為長期競爭力？……>> 立即前往豐雲學堂看更多

【延伸閱讀】

1. 每週選股指南：每週一堂《操盤必修課》| 課程懶人包 Shorts | 教官每日盤勢觀點 | 完整課程資源

2. 首期 0 元免費體驗！ 看懂市場趨勢＋鎖定潛力股都在【豐學 PRIME 2.0

3. \ 超值組合 / 主力潛力股 + 市場關鍵訊號都在【豐學 PRIME 2.0】平均一天不用塊錢！

4. 台灣主動式 ETF 有哪些？00980A、00981A、00982A...7 檔 ETF 配息、成分股、特色一次整理｜股市話題

文章標籤

永豐金證券趨勢分析半導體荷蘭供應鏈

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty