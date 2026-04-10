鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-11 07:09

伊朗代表團週五 (10 日) 已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與美國就停火與後續和平安排展開談判。伊朗方面強調，談判必須以黎巴嫩停火及解除對伊朗資產凍結為前提，凸顯雙方在正式對話前仍存在重大歧見。

巴基斯坦外交部已證實，伊朗代表團已抵達伊斯蘭馬巴德，其中包括伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 與外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 。

‌



巴方表示，該代表團由巴基斯坦外交部長達爾 (Ishaq Dar) 以及其他巴基斯坦高階官員接待。

巴基斯坦當局在伊斯蘭馬巴德、會談地點塞雷納飯店 (Serena Hotel) 周邊已全面實施交通管制並加強維安，顯示本次美伊談判的重要性。

巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 坦言，後續談判將進入關鍵階段，形容為「成敗在此一舉」。

伊朗國營電視指出，此次代表團由國會議長卡利巴夫領軍，並重申伊方立場，強調在條件未獲接受前，不會正式展開談判。

德黑蘭強調，若要正式啟動談判，美方必須滿足特定前提條件，包括確保黎巴嫩停火與解凍伊朗海外被扣押資產等。

另一方面，美國副總統范斯 (JD Vance) 已啟程前往伊斯蘭馬巴德代表華府出席談判，他在出發前警告德黑蘭「別對我們耍花招」。

他表示，若伊朗願意以誠意協商，美國願意伸出橄欖枝，但若缺乏誠意，談判團隊將不會輕易讓步。

儘管美伊雙方先前已達成為期兩週的暫時停火協議，但如何將脆弱停火轉化為長期和平仍存在重大分歧。

本次美伊會談預計將觸及多項敏感議題，包括伊朗核濃縮問題，以及關鍵能源運輸要道荷姆茲海峽的航行自由。該海峽在和平時期承載全球約五分之一石油運輸，但目前通行量仍未恢復。

美國總統川普近期多次批評伊朗未能有效恢復航道運作，並指稱伊朗試圖利用國際水道作為談判籌碼。

川普週五再度表態不會接受伊朗對通行船隻收取費用。他說：「那是國際水域，如果他們這樣做，我們不會讓它發生。」他還表示，一項好的協議應該是伊朗「沒有核武」。

以色列對黎巴嫩的軍事行動仍未停止。

黎巴嫩國家安全機構表示，南部城市納巴提耶遭空襲造成 13 人死亡；衛生部則指出，週三全國大規模空襲已造成至少 357 人喪生、1,223 人受傷。