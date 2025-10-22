鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 17:00

AI 浪潮正將美國資料中心產業推上資本狂歡的頂峰，但在繁榮表象下，利潤缺口、循環依賴與新玩家經驗弱點正暗藏系統性風險。

美資料中心淘金潮要結束了？專家：只有「技術+資金+風險管控」的玩家 能在退潮時站著

《The Information》報導，上周美國拉斯維加斯資料中心產業大會上，氛圍與一年前截然不同，OpenAI、xAI、Meta 等科技巨頭承諾未來十年投入數千億美元，討論焦點從「找地找電」轉向「誰能建最多千兆瓦級料中心」。貝萊德與 MGX 領銜的投資團更以創紀錄的 400 億美元收購僅 12 年歷史的資料中心營運商 Aligned Data Centers，將這股熱潮推向沸點。

樂觀情緒背後，現實挑戰如影隨形。以甲骨文為例，該公司 AI 雲端業務過去五季數據顯示，租賃輝達晶片的實際利潤率與目標值相差 15-20 個百分點。

業內人士私下警惕「資金流循環」與「過度依賴單一公司」的交易結構風險。

為支撐天文數字級的投資，AI 產業正催生創新融資模式—回租交易（Leaseback）成新寵。xAI 向投資人 Valor Equity Partners 購買輝達晶片後租回使用，OpenAI 也計畫與輝達探討類似結構，繞過向微軟、甲骨文支付溢價的環節。

更微妙的是，輝達不僅供應晶片，更深度介入融資，資金最終以晶片採購回流，形成「既當裁判又當球員」的循環，被質疑是否扭曲真實需求。

角色錯位更添變數。原本專注 AI 程式設計的新創公司 Poolside 宣稱正興建 2 千兆瓦資料中心，打算租給 CoreWeave，Fermi 等新創公司亦直接切入多千兆瓦級項目，試圖以速度與效能挑戰谷歌、微軟等雲端運算巨頭。

這些缺乏傳統資料中心開發經驗的新入局者正衝擊產業既有規則。傳統開發商對其能力存疑，微軟高層曾直言不認為甲骨文能兌現數千兆瓦容量承諾。

業內人士透露，許多新玩家正緊急招募傳統從業者「解決營運挑戰」，外界預測激進項目或因延誤、電力短缺或工期失控而崩潰。

利潤現實是最直接的考驗。AI 雲端服務商需提前高價採購輝達晶片，但客戶僅在專案交付並達標後付費，電力供應、設備延誤等不可控因素隨時可能打亂資金鏈。

當供應商、客戶、融資方身分重疊，系統性風險持續累積，業界領袖私下擔憂循環依賴的脆弱性。微軟選擇讓甲骨文承擔 OpenAI 部分伺服器需求，被解讀為「不是看淡長期需求，就是不願擔高風險」。

分析人士指出，這場淘金熱中，輝達穩坐「賣鏟人」位置，傳統雲端巨頭憑技術累積與風險承受力佔據優勢，新入局者則面臨最大不確定性。只有兼具技術能力、資金儲備與風控經驗的玩家，才能在退潮時站穩腳步。