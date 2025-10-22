越南燃油機車禁令惹日本不滿？日本政府：恐引發大量勞工失業

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 04:00

今年 7 月，越南總理范明政發布燃油機車禁令，計劃從 2026 年中期開始，禁止燃油機車進入越南首都河內市中心，以減少嚴重空氣污染。

越南燃油機車禁令惹日本不滿。（圖：Shutterstock）

越南是全球有名機車大國，在這個人口僅有 1 億的國家裡，註冊機車的數量就達到 7,700 萬輛，是全球機車擁有率最高的國家之一。

市場研究公司 Mordor Intelligence 的數據顯示，越南兩輪車市場規模今年預估已經達到 46 億美元。

然而，燃油機車盛行也帶來嚴重環境污染，河內、胡志明市等人口密集的大城市淪為空氣污染重災區。數據顯示，2024 年河內 PM 2.5 年均值達 47 微克 / 立方公尺，幾乎是越南國家允許標準的兩倍。

因此，越南政府在今年 7 月頒布禁令，從明年年中起禁止燃油機車進入河內市中心區域，並計劃逐步擴大禁令範圍，預計未來禁令最終將全國推廣。

越南作為全球機車大國，這一禁令自然引發多方關注，其中也包括日本政府。

據《路透社》周二（21 日）報導，多位知情人士透露，日本政府和該國一些日本頂級製造商已經警告越南，這道禁令可能會引發大規模失業，擾亂越南機車市場。

日本駐河內大使館致函越南當局，稱這一禁令可能影響配套行業的就業，如機車經銷商和零件供應商。

日本大使館還敦促越南當局考慮電氣化「適當路線圖」，包括準備階段和分階段實施規定。

儘管大使館拒絕透露這封信是何時發出，不過一名日本政府官員說，這封信在 9 月轉送。