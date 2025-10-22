鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 07:57

隨著全球氣溫升高，冰島的氣候正變得越來越適合昆蟲生存，科學家近日證實，當地首次發現了蚊子的蹤跡。

冰島首次發現蚊子，氣候變暖讓極北島嶼變得更適宜生存。（圖：Shutterstock）

據英國《衛報》周二（21 日）報導，冰島直到本月仍是世界上極少數沒有蚊蟲族群的地區之一，另一個是南極洲。

科學家早已預測，隨著氣候變化，冰島境內豐富沼澤與池塘可能會成為蚊類理想的繁殖地。儘管大多數種類仍難以在嚴酷環境中存活，但氣溫上升正在改變這一局面。

目前冰島的變暖速度是北半球平均水準的四倍。冰川正在加速融化，來自南方暖水海域的鯖魚等魚類也已出現在冰島水域。

隨著地球變暖，蚊類在全球範圍內的分布不斷擴大。英國今年首次發現埃及斑蚊的卵，而可傳播登革熱、基孔肯雅熱（屈公病）和茲卡病毒的亞洲虎蚊，也在肯特郡出現，這些均屬於入侵性物種。

冰島自然科學研究所昆蟲學家 Matthías Alfreðsson 證實了冰島發現蚊子的消息。他表示，這些樣本由一位昆蟲愛好者寄來，經他本人鑑定確認。

Alfreðsson 聲稱：「在 Kiðafell 地區發現了三隻環帶沼蚊，包括兩隻雌蚊和一隻雄蚊，都是在誘捕蛾類的紅酒誘繩上採集到。」

他表示，這個發現具有重要意義。這種蚊子具有較強耐寒性，能夠在地下室、穀倉等處越冬，在冰島環境中生存下來。

「這是首次在冰島發現蚊子，以往在飛抵冰島的飛機上偶爾發現過個別蚊蟲，但從未在戶外捕獲。」