Core Scientific股東嫌出價太低！CoreWeave：不會加價、歡迎競爭者出價
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒報導，AI 雲端服務商 CoreWeave 執行長 Michael Intrator 周二 (21 日) 表示，不會提高對 Core Scientific(CORZ-US) 的 90 億美元收購價。Core Scientific 股東認為出價過低，交易恐因股東投票反對而破局，但 Intrator 強調這筆收購「非必要」。
「我們非常確信定價方式對我們來說是合適的，」Intrator 在倫敦舉行的彭博科技活動上表示：「如果有其他人想介入，他們可以出價。」
今年 7 月，CoreWeave 同意以 90 億美元收購 Core Scientific，並在強化學習和工業 AI 等領域進行數筆較小規模收購，以提升雲端產能並增加新產品和服務。
在股東投票前夕，部分 Core Scientific 大股東已宣布反對 CoreWeave 的出價，認為估值過低。周一，代理投票顧問 Institutional Shareholder Services(ISS) 建議 Core Scientific 投資人拒絕這項收購案。
「我們持續認為這筆交易合理。交易將進行投票，但你不會看到我們提高或增加價格，」Intrator 補充。股東將於 10 月 30 日投票。
CoreWeave 是所謂「雲端新勢力」(neoclouds) 的一份子，這類業者向客戶出租領先 AI 晶片的使用權。競爭對手包括 Nebius Group 和 Nscale Global Holdings。隨著主要科技公司競相打造最先進的 AI 模型，推動運算需求飆升，CoreWeave 股價自 3 月首次公開發行以來已上漲逾 200%。
該公司也與股東輝達 (NVDA-US) 達成 63 億美元協議，這家晶片製造商同意買下客戶未使用的任何過剩產能。該協議有助於鞏固 CoreWeave 財務狀況，並降低擴張過程中產能閒置的風險。
