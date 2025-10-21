矽光領航外商搶占AI新局 經部與11家國際巨頭簽483億投資意向書

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 19:58

經濟部今（21）日舉辦「2025 台灣全球招商論壇」，吸引逾 200 位國內外企業代表、歐美日商會理事長及執行長共襄盛舉。本次論壇由經濟部次長江文若主持，包括美商惠普、應材、英特格、荷商恩智浦、法商亞東工業氣體、日商伊藤忠、日東電工、日立先端科技等多家跨國企業高階經理人均到場，顯示台灣在矽光子與 AI 領域的發展深具全球投資吸引力。

矽光領航外商搶佔AI新局 經部與11家國際巨頭簽483億LOI 。（圖：經濟部提供）

江文若致詞時強調，面對國際情勢多變的挑戰，台灣經濟活力依然穩健，發展表現全球有目共睹。依據亞洲開發銀行最新報告，2025 年台灣經濟成長率上調至 5.1%；依據 IMD 國際評比，台灣在世界競爭力中位居全球第 6。為持續增添經濟動能，並增加投資誘因，「投資台灣三大方案」已延長至 2027 年，適用對象更擴大至外資企業，歡迎外商多加運用加碼台灣。

江文若強調，台灣在全球供應鏈中是值得信賴的關鍵夥伴，經濟部希望結合國際的軟體與創新能量，在半導體、光電、AI 等領域共同布局創造雙贏，並期待台外商持續扮演投資雙引擎，共創 AI 新榮景。

本次招商論壇共掌握 25 家廠商，未來投資金額約計新台幣 1,602 億元。其中，江文若與 11 家代表性廠商簽署了投資意向書（LOI），金額約計 483 億元。這些廠商涵蓋了美商與日商各 4 家、歐商 2 家、韓商 1 家，領域多元，包括先進材料製造、電力系統解決方案、循環永續處理與民生服務業等，展現台灣市場及新興產業商機可期。

為因應台灣產業成長需求，多家廠商決定擴大投資。例如，全球智慧電源管理公司美商伊頓（Eaton）響應台灣 AI 產業對電力的強勁需求，將引入高階不斷電系統和電源模組，並擴充在台產能；全球水處理與循環解決方案領導商美商藝康（Ecolab）看好台灣科技產業，將在台設立首座研發設計中心，開發智慧水務處理設備與管理系統。

此外，AI 快速發展引領台灣半導體市場強勁成長，吸引高端材料與設備零件商加碼。全球最大玻璃基板製造商美商康寧（Corning）因應台灣 AI 產業在半導體玻璃與光纖的需求，將持續擴增在台規模；比利時跨國化學公司蘇威（Solvay）擴充先進化學品生產產能；全球供應特殊玻璃纖維的領導商日東紡集團，子公司福隆玻璃纖維將擴建新廠房，迎接 AI 時代下高速伺服器與先進封裝的成長需求。韓商高美可也將在台建廠及設立研發中心，支援台灣半導體廠商的精密設備零件製造。

在民生消費方面，歐洲知名共享移動平台商 Bolt 首度進軍台灣，並將持續投資引入先進數據分析技術。日本燒肉品牌龍頭日商物語台灣預計 5 年內投資新台幣 25 億元開設 40 家店；日商台灣蔦屋將擴展在台規劃，明年在宜蘭打造當地首個生活提案型文化空間。美商酷澎和日商松下電器也計劃擴大在台業務與物流基礎建設投資。

今年度更首次規劃台外商商機媒合會，以半導體、大健康為主題，邀集台廠展示其在先進封裝、智慧工廠應用、照護醫療等領域的創新能力，現場吸引多家外商互動洽談，促動更多台外商未來合作契機。經濟部表示，將持續聚焦五大信賴及重點發展產業，結合台灣產業優勢，吸引國際廠商來台投資合作，共享 AI 時代新商機。

