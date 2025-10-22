愛爾達科技獲「國家品牌玉山獎」 展現領導與永續創新實力

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-22 00:30

愛爾達科技 (8487-TW) 今 (21) 日於「第 22 屆國家品牌玉山獎」頒獎中，獲「國家品牌玉山獎全國首獎」、「傑出企業獎」及「傑出企業領導人獎」三料殊榮，展現公司在數位媒體、體育轉播與內容創新領域卓越表現與持續突破，由副總統蕭美琴親自授獎愛爾達董事長陳怡君，肯定愛爾達在媒體產業的傑出貢獻。其中，愛爾達並一舉拿下象徵最大獎的「全國首獎」，更突顯企業目在台灣的產業影響力。

副總統蕭美琴親自授獎愛爾達董事長陳怡君(右)，肯定其在媒體產業傑出貢獻。(圖：愛爾達科技提供)

「國家品牌玉山獎」為國內最具代表性的品質與經營卓越獎項之一，旨在表揚於經營管理、技術創新、社會責任及永續發展方面表現傑出的企業與領導人。今年競爭激烈，愛爾達能脫穎而出，不僅象徵其在媒體科技與體育產業的領導地位，更是對其多年來深耕品牌價值與創新實力的肯定。

愛爾達科技自成立以來，秉持「創新引領、品質至上」的核心理念，深耕數位媒體與體育內容產業。公司以專業的轉播技術、豐富的節目內容與創新的數位服務平台，成功打造多元化的媒體生態圈。近年更積極投入 OTT 串流與 AI 影音應用，提供觀眾更智慧化、互動化的觀賞體驗，持續鞏固愛爾達在台灣媒體科技領域的領導地位。

此次獲獎，也充分反映了愛爾達近年來穩健的經營績效。愛爾達科技指出，即使在今年缺乏國際大型賽事挹注的情況下，公司上半年每股每股純益仍維持穩定的 2.01 元，展現出穩健營運與靈活市場策略的成果。展望未來，面對即將於明年登場的三項國際體育盛事，包括 3 月的世界棒球經典賽、6 月的世界盃足球賽，以及 9 月的亞洲運動會；愛爾達已啟動主副控系統的全面升級計畫，並同步導入 AI 智慧科技，以提升影像製播品質與觀賞體驗，打造更高規格的國際轉播服務。

此外，愛爾達科技也長期重視企業社會責任，致力推動本土體育發展與專業人才培育，並落實綠色營運與永續管理。公司領導團隊以長遠視野帶領組織穩健成長，於挑戰中持續創造機會，展現堅實的企業韌性與前瞻思維。

對於此次榮獲「國家品牌玉山獎」雙項大獎，愛爾達董事長陳怡君表示，這是對全體員工長期努力的最高肯定。