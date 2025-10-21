〈台幣〉高市當選首相日元續貶 股匯不同調翻貶收30.691元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯今 (21) 日表現不同調，大盤續創新高，逼近 2 萬 8 關卡，不過，高市早苗正式接任日本首相，新台幣兌美元匯率跟隨日元等亞幣走軟，終場收在 30.691 元，貶值 4.1 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.41 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 30.63 元，最高升抵 30.58 元，但美元買盤隨之湧現，匯價由升轉貶，以 30.691 元作收，貶值 4.1 分。
台股維持強勢多頭格局，台積電一度攀高至 1500 元，創新天價，帶動大盤最高達 27969.05 點，距離 2 萬 8 大關只差臨門一腳，但漲勢逐漸收斂，終場收在 27752.41 點仍寫收盤新高。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.30%，韓元重挫 0.40%，歐元貶值 0.32%，日元貶值 0.27%，新台幣貶值 0.13%，新加坡幣貶值 0.09%，人民幣則升值 0.08%。
高市早苗在周二 (21 日) 的國會投票中順利通過，正式接替首相職位。在高市交易熱潮帶動下，日經指數今天盤中一度大漲逾 1.5%，直逼 5 萬點大關，終場漲幅收斂，以 49,316.06 點作收，日元則維持貶勢，往 152 兌 1 美元靠攏。
